تزامنًا مع افتتاح معرض الكتاب.. تعرف على أبرز 10 تماثيل عن الكاتب المصري

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كتب- مصراوي:

انطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وسط مشاركة عربية ودولية واسعة، وفي هذا السياق أصدرت وزارة السياحة والآثار، بيانًا سلطت فيه الضوء على أجمل وأبرز ١٠ تماثيل "للكاتب المصري"، والمعروضة بالمتاحف المصرية.

حيث حظيت وظيفة "الكاتب"، عبر العصور بأهمية كبيرة في مصر القديمة، وكان من المناصب العليا بالدولة، لما يقوم به من أعمال كبيرة في المعبد والقصر الملكي، واحتل الكاتب أيضًا منصبًا سياسيًا، لأنه كان يحفظ الأسرار الملكية.

وكان هناك درجات من الكتبة شملت الكاتب الملكي، وكاتب المعبد، وكاتب الحياة يومية ومن هنا تم توثيق الأنشطة الإدارية والاقتصادية.

وتزخر متاحف مصر بالعديد من تماثيل الكتبة حيث حرص رجال الدولة المصرية القديمة على تصويرهم بتلك الهيئة الراقية دليل على حرص المصريين منذ القدم على العلم ورقي المجتمع

كما خصص المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط فاترينة كامًلة للكتابة حيث تضم مجموعة متنوعة من الأدوات التي استخدمها المصري القديم في الكتابة، ومنها ٤٠ بطاقة مصنوعة من العاج، كتب عليهم باللغة المصرية القديمة والتي تعد أول محاولات الكتابة في مصر القديمة وترجع إلى٣١٥٠ ق.م، بالاضافة إلى ٦ أختام من الطين و١١ ختم أسطواني، بالإضافة إلى بردية جنائزية مكونه من عدة أجزاء كتب عليها باللغة الهيراطيقية تعبر عن حياة المتوفي في العالم الآخر، وقطعة من الحجر الجيري (أوستراكا) التي نقش عليها أحد أروع قصص الأدب المصري القديم لشخص يدعى سنوهي وكان خادمًا للملك أمنمحات الأول، ويرجع تاريخها إلى عصر الأسرة ١٢ من الدولة الوسطى خلال عهد الملك أمنمحات الأول.

ويعرض المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط تمثال اﻟﻜﺎﺗﺐ "ﺣﻌﺒﻰ":

يصور التمثال حعبى المشرف الإداري على معبد اﻹﻟﻪ آﻣﻮن- رع ﺑﺎﻟﻜﺮﻧﻚ، جالسا وﻣﻤﺴﻜﺎ ﺑﺒﺮدﻳﺔ ﺗﻌﻜﺲ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻛﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﻛﺘﺒﺔ اﻟﻤﻌﺒﺪ.

التمثال مصنوع من حجر الكوارتزيت ويرجع تاريخه إلى عصر الأسرة ١٩ من اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.

- تمثال الكاتب "مترى":

تمثال من الخشب الملون، يظهر جمال التمثال في الواقعية الشديدة التي نفذ بها حيث ظهرت ملامح الوجه وكأنها لشخص على قيد الحياة بسبب استخدام حجر اللازورد الأزرق في تطعيم العيون على أرضية بيضاء وكأن التمثال يحاكى كل من يقف أمامه.

عثر على هذا التمثال في سقارة عام 1925 و يرجع تاريخه إلى عصر الأسرة الخامسة من الدولة القديمة.

كان التمثال معروض بالمتحف المصري بالتحرير و تم نقله إلى المتحف المصري الكبير.

- تمثالي "كاتب القاهرة" والكاتب "نس با كشوتى " بالمتحف المصري بالتحرير":

يعد تمثال "كاتب القاهرة" أيقونة تماثيل الكتبة ورمز هام من معالم فن النحت بالمتحف المصري بالتحرير لذا أطلق علية "كاتب القاهرة" وهو مصنوع من الحجر الجيري الملون، ويرجع تاريخه إلى عصر الأسرة الخامسة بالدولة القديمة، وعثر عليه في سقارة عام 1893.

أما تمثال الكاتب "نس با كشوتى" فهو مصنوع من الجرانيت، يرجع تاريخه إلى عصر الأسرة السادسة والعشرين، أخذ الكاتب لقب الوزير وهو ابن "نس با مدو".

- تمثال الكاتب «تب-إم-عنخ» بمتحف الآثار بمكتبة الإسكندرية:

كان «تب-إم-عنخ» يحمل العديد من الألقاب منها لقبين: «الوزير» و«رئيس القضاة»؛ وذلك إما في عهد الملك «أوناس» أو الملك «بيبي الثاني».

التمثال مصنوع من الجرانيت الوردي وعثر عليه في سقارة ويرجع تاريخه إلى الدولة القديمة.

- تمثال الكاتب "بتاح شبسس" بمتحف ايمحتب بسقارة:

تمثال من الحجر الجيري الملون للكاتب "بتاح شبسس" على هيئة قارئ، وكان يحمل عدة ألقاب منها قاضي، مفتش أمناء السجلات، مفتش كهنة الإله.

وقد نقش على البردية أمنيات الكاتب بتقديم القرابين له من بلدته أثناء الاحتفالات . عثر على التمثال في حفائر "مريت" بسقارة، وهو يرجع إلى عصر الدولة القديمة.

تمثال الكاتب "أمنحتب بن حابو" بمتحف الأقصر للفن المصرى القديم:

تمثال من الجرانيت يصور الكاتب أمنحتب بن حابو جالسا يمل برأسه قليلاً إلى الأمام وبين يديه بردية مبسوطة يمسك بطرفها بيده اليسرى وعلى قاعدة التمثال سطر أفقى من الكتابة المصرية القديمة.

- تمثال الكاتب "بر سن" بمتحف صالة ٣ بمطار القاهرة الدولي

شغل هذا الكاتب العديد من المناصب منها المشرف على السجلات الملكية والجبانة الملكية بسقارة.

ويصور الكاتب جالسا على قاعدة يرتدى النقبة الملونة باللون الأبيض وباروكة الشعر السوداء، بين يديه ما يمثل ورقة البردى يمسك حافتها بيده اليسرى واليد اليمنى تبدو وكأنه يمسك الريشة متأهباً للكتابة. وهو مصنوع من الحجر الجيري الملون وعثر عليه في الجبانة الغربية من عصر الأسرة الخامسة من الدولة القديمة.

- تمثال الكاتب "رع – حتب" بمتحف الغردقة:

يصور الكاتب جالسا ويده اليسرى مبسوطة و اليمنى تقبض على لفة البردي – تظهر تفاصيل الوجه واضحة وتحديد العين باللون الأسود، على قاعدة التمثال كتابات بالخط الهيروغليفي. التمثال مصنوع من الجرانيت الوردي ويرجع تاريخه إلى عصر الأسرة الخامسة من دولة قديمة.

- تمثال الكاتب المصري بمتحف الإسكندرية القومي:

تمثال صغير مصنوع من الجرانيت للكاتب المصري يرتدي نقبة قصيرة وشعر مستعار وقلادة تحيط بالرقبة باسطاً كلتا يديه على ركبته جالس.

وقد عثر علية في سقارة ويرجع تاريخه إلى عصر الدولة قديمة.