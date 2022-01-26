حدث في 8 ساعات| السيسي يشارك في جلسة مباحثات رباعية بأبوظبي ووفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق

كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، مشاركة الرئيس السيسي، في جلسة مباحثات رباعية في قصر الوطن بأبوظبي، و3 قرارات جديدة لمجلس الوزراء اليوم، ووفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق، وافتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ53.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يشارك في جلسة مباحثات رباعية في قصر الوطن بأبوظبي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشارك في جلسة مباحثات رباعية في قصر الوطن بأبوظبي، مع أشقائه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي وجلالة الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين، وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات أمير إمارة دبي.

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رئيس الوزراء يفتتح معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ53

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ53

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دعم وتعاقد وتمديد.. 3 قرارات جديدة لمجلس الوزراء اليوم

وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصرف دعم في حدود المعتمد والمتاح لمشروع جامعة مصر للمعلوماتية، في العام المالي 2021/2022، وذلك لسد عجز المصروفات التشغيلية واستكمال التجهيزات للعام الأكاديمي 2021/2022.

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وزير الصحة: أكثر من 73 مليون جرعة لقاح متاحة.. والتعاقد على عدة عقارات لعلاج المواطنين

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، حول الحالة الوبائية بمصر.

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مات بسكتة قلبية.. تفاصيل وفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق

قال الكاتب الصحفي جمال حسين، رئيس تحرير جريدة الأخبار المسائي السابق، إن الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، تم نقله أمس إلى مستشفى دار الشفاء حيث كان يعالج من مشكلات صحية في القلب، ثم توفي بعد أن تم نقله إلى منزله.

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يوم الحداد في بلاط "صاحبة الجلالة".. الموت يخطف 3 من عمالقة المهنة

رفعت مهنة الصحافة راية الحداد اليوم، بعدما اختطف الموت 3 من كبار الكتاب الصحفيين الذين رحلوا عن دنيانا إما بشكل مفاجئ أو بعد صراع مع المرض

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الطقس غدًا.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الخميس: برودة وصقيع على القاهرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على مختلف الأنحاء غدا الخميس.

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قرار جديد من الحكومة بشأن إنشاء مترو في الإسكندرية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل "مترو الإسكندرية" بين جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 250 مليون يورو.

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الصحة العالمية توافق على علاجين جديدين لكورونا

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة أوصت مؤخرًا بعلاجين جديدين لكورونا، مما يزيد من الأدوات المستخدمة لمكافحة أعراض المرض الوخيمة والوفاة.

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أبرد يوم حتى الآن.. 10 نصائح عاجلة من الأرصاد للتعامل مع الطقس البارد

وجهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، 10 نصائح عاجلة إلى المواطنين، بالتزامن مع حالة الطقس الباردة التي تشهدها البلاد حاليا، نتيجة كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا.

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