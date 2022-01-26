محافظ القاهرة: توفير أسطول من أتوبيسات هيئة النقل العام لخدمة زوار معرض الكتاب

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قال خالد عبد العال محافظ القاهرة إنه سيتم توفير أسطول من أتوبيسات هيئة النقل العام لخدمة زوار الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس والمقام خلال الفترة من 26 يناير إلى 7 فبراير القادم ، تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل».

من جانبه قال رزق علي رئيس هيئة النقل العام إنه تم توفير أتوبيسات من الهيئة لتغطي كافة مناطق القاهرة لخدمة رواد معرض الكتاب، مؤكدًا أن هذه الأتوبيسات وضعت لافتة "خدمة معرض الكتاب" عليها .

وأضاف رئيس هيئة النقل العام أنه توجد 7 خطوط مخصصة لخدمة المعرض بالإضافة إلى الخطوط العابرة على محور المشير حيث موقع معرض الكتاب، لافتا إلى أنه سيتم تكثيف الأتوبيسات في الخطوط التي تشهد إقبالا على المعرض للحد من أي زحام داخل مواصلات معرض الكتاب 2022 بالإضافة إلى تقليل زمن التقاطر.

وأشار إلى أن مواعيد عمل الأتوبيسات وتوصيل الزائرين لمعرض الكتاب تبدأ من السادسة صباحا حتى 12 مساء عن طريق عدة خطوط من بينها خط عبد المنعم رياض، رمسيس، عباسبة، جامعة الأزهر، محور المشير، معرض الكتاب وزمن التقاطر 15 دقيقة للتيسير على المواطنين والحد من الزحام ، وخط دوران شبرا، شارع شبرا، أحمد حلمي، رمسيس، عباسية، نادي السكة، جامعة الأزهر، محور المشير، معرض الكتاب وزمن التقاطر 9 دقائق، بالإضافة إلى خط النزهة الجديدة، ميدان الحجاز، السبع عمارات، مكرم عبيد، مصطفى النحاس، المنهل، الوفاء والأمل، معرض الكتاب.

كما تم توفير خط صقر قريش، كارفور المعادي، نادي وادي دجلة، الطريق الدائري، محور المشير، معرض الكتاب والتقاطر28 دقيقة، وخط المظلات، سراي القبة، روكسي، السبع عمارات، الحي الثامن، الوفاء والأمل، محور المشير، معرض الكتاب،وخط الأميرية، ميدان المطرية، الحلمية، كلية بنات عين شمس، ميدان رابعة، الحي السابع، حي السفارات، معرض الكتاب، وزمن التقاطر 20 دقيقة ، وخط ميدان الجيزة، جامعة القاهرة، قصر العيني، السيدة عائشة، الاوتوستراد، جامعة الأزهر، معرض الكتاب وزمن التقاطر 18 دقيقة، بالإضافة إلى الخطوط العابرة بمحيط معرض الكتاب، وتخصيص شركات النقل الجماعي سيارات لها لخدمة زوار المعرض.