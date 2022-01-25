4 فبراير.. انطلاق فعاليات إيجيبت أرت فير في التجمع

01:30 ص الثلاثاء 25 يناير 2022
4 فبراير.. انطلاق فعاليات إيجيبت أرت فير في التجمع

انطلاق فعاليات إيجيبت أرت فير في التجمع

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(مصراوي):

تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من معرض مصر الدولي للفنون "Egypt International Art Fair 3rd Edition"، خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير المقبل، في القاهرة، في أحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

يشارك في هذه الدورة مجموعة كبيرة من أهم الفنانين التشكيليين المصريين والعرب، في مختلف المجالات الفنية "النحت والرسم والتصوير والتجهيز في الفراغ"، كما تتنوع وتتعدد الاتجاهات الفنية المشاركة مثل التعبيرية والواقعية والتجريدية والسريالية وغيرها من معالجات وصياغات وتقنيات الفنون المعاصرة.

تبدأ الفعاليات بافتتاح معرض يُشارك فيه عدد متزايد من الفنانين وأصحاب التحف الفنية المهمة، الذين يشاركون مع زوّار المعرض بشكل حصري بعرض مجموعاتهم الفنية الخاصة.

تبرز المشاركة العربية المتميزة في المعرض؛ من خلال عدد من الفنانين المتميزين من سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والسودان والعراق، وغيرها من الدول العربية.

ومن الفنانين المصريين المشاركين في المعرض، صبري منصور، سيد سعد الدين أحمد نبيل، أحمد عثمان، أشرف رسلان، بريت بطرس غالي، كارولين بيرزي، هادي برعي، هاني محفوظ، خالد عبدالوهاب، محمود الدويحي، محمود عبدالمنعم، محمد أبو الوفا، محمد بنوي، محمد رضوان، مصطفى سليم، نجيب معين، ناجي فريد، نورا السعدي، أسامة فريد، طه القرني، طاهر حمودة، ياسمين الحازق.

ومن أبرز الفنانون المشاركون من الدول العربية، فيصل لعيبي العراق، دينا مطر فلسطين، مهند عرابي سوريا، غيلان صفدي سوريا، إبراهيم الحسون سوريا، يوسف يوسف سوريا، سعاد مردم بيك سوريا، محمد خياطة سوريا، رأفت بلان سوريا، صفاء الست سوريا، مجد كرديه سوريا، أحمد عقيل سوريا، إيهاب أحمد لبنان، حكيم العقل اليمن، شاكر العلوسي العراق، وضاح مهدي العراق، شروق بنت فهد السعودية، محمد نصر الله الأردن، مروة نجار الأردن، عمر نجار الأردن، فادي حدادين الأردن.

ومن أهم الجاليريهات الفنية المشاركة في المعرض: جاليرى الزمالك، جاليري مصر، آزاد، مشربية، جاليري حافظ من السعودية، جاليري جودار ووادي فنان وكود من الأردن، صالح بركات وart on 56 من لبنان.

إيجيبت أرت فير التجمع Egypt International Art Fair 3rd Edition

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