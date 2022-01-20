وزير الأوقاف يشكل لجنة لبحث أسباب حريق مسجد علم الدين بأسيوط
02:05 ص الخميس 20 يناير 2022
كتب - محمود مصطفى:
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، وعضوية كل من الدكتور أحمد عبد الرءوف مدير عام الشئون القانونية و الشيخ أحمد عبد المنعم مدير الإدارة العامة للحوكمة والمهندس مجدي أبو عيد مدير الإدارة الهندسية بديوان عام الوزارة والشيخ عاصم قبيصي مدير أوقاف أسيوط، لبحث أسباب الحريق الذي شب مسجد علم الدين الرباط بمدينة منفلوط بمحافظة أسيوط، و سرعة اتخاذ اللازم تجاه إعادة تأهيله وفق ما يقرره التقرير الهندسي.
ووجه وزير الأوقاف، بأن تنتهي اللجنة من تقريرها المبدئي في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.
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