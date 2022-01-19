كورونا.. أول تعليق لوزير التعليم على توجيهات الرئيس بتقليل الكثافات بالمدارس

07:07 م الأربعاء 19 يناير 2022
كورونا.. أول تعليق لوزير التعليم على توجيهات الرئيس بتقليل الكثافات بالمدارس

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

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كتب - أسامة علي:

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقليل الكثافات البشرية بالمدارس والجامعات والمصالح الحكومية، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال شوقي في تصريحات له عبر أحد جروبات أولياء الأمور، الأربعاء، إن الأمر يعود على جائحة كورونا ولا يعود على بناء مدارس جديدة.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تتبع الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات وفقا لتعليمات الرئيس.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، باتخاذ ما يلزم لتقليل الكثافات بالجامعات والمدارس والمصالح الحكومية والخدمية والأماكن العامة، ضمن إجراءات الدولة لمواجهة جائحة كورونا
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