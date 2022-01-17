"الزراعة": إطلاق حملة مكافحة الآفات والقوارض لحماية المحاصيل الشتوية

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، إن الإدارة تواصل متابعة حالة المحاصيل الحقلية والبستانية في معظم محافظات مصر للوقوف على اي إصابة ومكافحتها حفاظا على المحاصيل وأعلن بدء الحملة القومية لمكافحة القوارض والاطمئنان على توفر المبيدات اللازمة خلال تفقده لمنطقة شمال الدلتا.

وأضاف "رزق"، في بيان له الاثنين، أن التجهيزات اللازمة ومتابعة حال المحاصيل الشتوية بمحافظة البحيرة وتفقد صوب إنتاج الاكاروس وقال إنه تم التنسيق على وضع جدول زمني للإدارة العامة للمكافحة لتشمل جميع محافظات الجمهورية خلال الفترة القادمة.

كما شدد على رجال المكافحة من أجل بذل الجهد والتعاون، مشيدًا بدورهم ولا مجال لأي مقصر في عمله.