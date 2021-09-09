كلمة الرئيس السيسي أمام منتدى التعاون الدولي والإنمائي تتصدر عناوين الصحف

القاهرة –(أ ش أ):

تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس.

وأبرزت صحف (الأخبار) و(الأهرام) و(الجمهورية) كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي المتلفزة، أمس، في النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ٢٠٢١، وتصريحاته خلال استقبال الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي.

وتحت عنوان "التحول للاقتصاد الأخضر للارتقاء بحياة المواطنين.. الرئيس في كلمته بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي: دور محوري للقطاع الخاص في التنمية.. وتفعيل «التجارة الحرة الإفريقية» للتكامل بين دول القارة"، قالت صحيفة (الأهرام) إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد في كلمته المتلفزة أمام النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ٢٠٢١، أن مصر قطعت عهدا على نفسها بالمضي قدما نحو تحقيق التنمية، جنبا إلى جنب، مع مواجهة التحديات والمشكلات المتراكمة.

وأشار الرئيس في كلمته إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في دفع التنمية في العديد من القطاعات، من خلال مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبرامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشرى، واتخاذ خطوات فعالة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، للارتقاء بحياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته وتلبية تطلعاته نحو غد ومستقبل واعد، وهو ما أشاد به العديد من تقارير المؤسسات الدولية.

وأضافت صحيفة الأهرام أن الرئيس السيسي قال إن البشرية في وقتنا الحالي تمر باختبار هو الأصعب منذ زمن، حيث تواجه عدة تحديات تتمثل في تداعيات جائحة «كورونا»، والآثار السلبية للتغيرات المناخية، وهو ما يفرض علينا واقعا جديدا يتطلب أفكارا وصيغا أكثر ابتكارا في صنع القرار، ووعيا أكثر بالمخاطر المحتملة، ونهجا متوازنا يقوم على العمل المشترك لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية المستدامة الخضراء لتلبية تطلعات شعوب العالم.

أما صحيفة (الأخبار) فقالت تحت عنوان "مصر تطالب العالم بدعم الدول النامية لمواجهة تغير المناخ.. السيسي: التعافي الأخضر ضرورة ملحة وأهم أولويات البشرية" إن الرئيس السيسي شدد، في كلمته، على أن التعافي الأخضر أضحى ضرورة ملحة على رأس قائمة أولويات حكومات العالم في المرحلة الراهنة، مطالبا بعدم إغفال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتباينة للدول الناشئة والنامية والتي تأثرت بشدة من جراء «كورونا» الأمر الذي قد يعوق من قدرتها على اللحاق بركب التعافي الأخضر، وهو ما يتطلب مساندة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لتحقيق الأهداف المنشودة لتلك الأجندة الطموح.

فيما قالت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "السيسي: مصر قطعت عهدا للمضي نحو التنمية.. ومواجهة التحديات" إن الرئيس السيسي أكد في كلمته أن مصر كانت من أولى الدول التى وضعت خطة إستراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

كما أكد الرئيس السيسي على أهمية تحقيق التكامل الإفريقي من خلال تفعيل الآليات التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة الإفريقي، وأشار إلى أن مصر ترحب بالتعاون الوثيق مع مؤسسات التمويل الدولية والأمم المتحدة ووكالاتها التابعة، لتعزيز جهود التنمية وتوفير الخبرات اللازمة لأشقائنا فى منطقتى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وبعنوان "السيسي: أمن الخليج من أمن مصر القومي" ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال استقباله أمس الأربعاء الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي، ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيدا بالدور المهم الذي تقوم به الكويت وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، قوله إن وزير الخارجية الكويتي نقل إلى الرئيس السيسي رسالة من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت تضمنت الإعراب عن اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، والتقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وطلب الرئيس السيسي نقل تحياته لأمير الكويت، مؤكداً خصوصية العلاقات المصرية الكويتية والممتدة عبر عقود من التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين البلدين، وهو ما تجسد في القواسم المشتركة والتوافق في وجهات النظر والرؤى بين مصر والكويت تجاه قضايا وأزمات المنطقة المختلفة، والدعم المتبادل لمواقف الدولتين الشقيقتين داخل جميع المحافل الدولية والإقليمية، ومشدداً في هذا السياق على حرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وكذلك الأمة العربية.

وأشارت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان "السيسي: توافق مصري - كويتي تجاه أزمات المنطقة" إلى أنه جرى خلال اللقاء التوافق حول أهمية تضافر الجهود خلال المرحلة الراهنة نحو تعزيز التضامن بين كافة الدول العربية وتعزيز أطر العمل العربي المشترك.

فيما ذكرت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "الرئيس: أن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري" أنه تم خلال اللقاء التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية في ضوء قرب انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، فضلاً عن التشاور إزاء القضايا على الساحة العربية والإقليمية خاصة التطورات في كل من سوريا ولبنان واليمن وأفغانستان.

وتحت عنوان "السيسي يوجه بعلاج طالبة (دهستها) سيارة"، قالت صحيفة (الأهرام) "في لفتة إنسانية كريمة وجه الرئيس عبدالفتاح السیسي بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعلاج للطالبة منه الله هشام حسن ثابت بالصف الثالث الإعدادي البالغة من العمر ١٤ عاما، من محافظة أسيوط".

وأضافت الصحيفة أن الطالبة منة الله كانت قد تعرضت لحادث دهس من سيارة نقل، وجاءت توجيهات الرئيس السيسي بعلاجها، حتى تتمكن من ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

وتحت عنوان "إنسانية الرئيس.. تنقذ منة الله.. وجه بعلاجها حتى تعود لممارسة حياتها بشكل الطبيعي" قالت صحيفة (الجمهورية) إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع مطالب الشعب ويقترب من آمال وآلام المصريين عبر منصات التواصل الاجتماعي ورسائل الشكاوى، ويوجه بالتفاعل معها سريعا وتلبية احتياجات المواطن وخاصة الحالات الخاصة والإنسانية، وهو ما يؤكد إنسانية رئيس واهتمام قائد بكل ما ينقذ الناس ويساعدهم ويسعدهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن التوجيه الرئاسي "الإنساني"، والذي اعتاده الناس، أحدث فرحة كبيرة لدى المصريين ولدى أسرة الفتاة، في الوقت الذي بدأ العمل على تنفيذ المطلوب سريعا.

فيما نقلت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان "الرئيس يستجيب لاستغاثة طالبة حادث أسيوط" عن هشام حسن ثابت، والد منة، توجيهه الشكر إلى الرئيس لاستجابته وتوجيهه لعلاج الطفلة، مؤكدا أن الرئيس أب لكل المصريين، ونظر لحالة "منة" بعين الأب وكأنها ابنته ليعيد لنا الأمل في إمكانية تعافيها مجددا.