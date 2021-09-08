طلب برلماني بالتوسع في المجالس الطبية المتخصصة لسهولة الحصول على الخدمة

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن التوسع في أعداد المستشفيات التابعة للمجالس الطبية المتخصصة على مستوى الجمهورية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن المجالس الطبية المتخصصة تمثل نقطة جوهرية ومحورية كبيرة في منظومة التأمين الصحي الشامل، لما تقدمه من خدمات كبيرة للعديد من فئات الشعب المصري وفي القلب منها ذوو الإعاقة المترددين بشكل يومي عليها، ونظرًا لوجود مكان واحد فقط يأتي إليه العديد من ذوي الهمم من مختلف محافظات الجمهورية؛ لاستكمال أوراقهم، ويتحملون مشقة السفر للحصول على الخدمات اللازمة، كما أن المكان أصبح غير مؤهل لاستقبال هذا الكم من المواطنين يوميًّا؛ مما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة.

وأشار محسب إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، من خلال توجيهات مباشرة وحزمة من القرارات والمبادرات، كما تم تخصيص عام لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى حزمة من التشريعات التي تهدف إلى حصول ذوي القدرات الخاصة على حقوقهم المكتسبة؛ أبرزها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ثم على جميع الهيئات والمؤسسات ترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات على الأرض؛ لتسهيل حصولهم على الخدمة المنصوص عليها في هذه التشريعات.

وطالب عضو مجلس النواب بعمل حصر لكل المستشفيات في مختلف محافظات الجمهورية غير المستغلة بالشكل الأمثل، على أن يتم تحويلها إلى مستشفيات تابعة للمجالس الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى ضرورة تخصيص مستشفى على الأقل في كل محافظة للمجالس الطبية المتخصصة بدلًا من الاكتفاء بواحدة في العاصمة؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين، خصوصًا ذوي الإعاقة.