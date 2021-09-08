غدا .. مصر للطيران تسير 89 رحلة دولية تقل 12 ألف راكب

كتب - محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، غدا، رحلاتها إلى 89 وجهة دولية تنقل على متنها حوالي 12 ألف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة تسير رحلاتها غدا، بمعدل ٦٥ رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، دبي، عمَان، الكويت، نجامينا، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، مدريد، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، بروكسل، موسكو، أبوظبي، فيينا، ميونيخ، بغداد، البحرين، لارنكا، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، مسقط،اديس ابابا، اسمرة، الخرطوم، جوهانسبرج)، و٢٠ داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم) ، و٤ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 12 ألف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.