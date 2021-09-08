Masrawy logo white

بالصور.. وزيرة الصحة تزور جامعة القاهرة لتفقد تطعيم الطلاب بلقاح كورونا

10:31 ص الأربعاء 08 سبتمبر 2021
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب - أحمد جمعة:

وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمقر جامعة القاهرة، صباح اليوم، لتفقد نقاط التطعيم لمتابعة سير عملية تلقي العاملين وطلاب الجامعات لقاح فيروس كورونا، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطعيم الفئات المستهدفة بوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم.

وكان في استقبال الوزيرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وعدد من المسؤولين بالجامعة.

يأتي ذلك في إطار استمرار جامعة القاهرة اليوم الأربعاء في استقبال الطلاب لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، من خلال 17 مركزا تم تخصيصها داخل الحرم الجامعي وخارجه لتطعيم الطلاب بالمجان بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان، وفي إطار الخطة الشاملة التي وضعتها الجامعة لاستكمال تطعيم جميع منسوبيها، وفي ضوء خطة الدولة الشاملة لحماية كافة مواطنيها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطعيم عناصر المنظومة الجامعية في الدولة المصرية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ضد فيروس كورونا استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2021 - 2022.

هالة زايد وزيرة الصحة جامعة القاهرة تطعيم الطلاب بلقاح كورونا لقاح كورونا

الخبر التالى:

رئيس الوزراء يشهد افتتاح منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
378

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

674

متعافون اليوم

290773

إجمالي الإصابات

16811

إجمالي الوفيات

243297

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا