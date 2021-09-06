يعود لعصر أحمس.. بدء ترميم "ناووس" تل الربع بمحافظة الدقهلية

(مصراوي):

بدأ المجلس الأعلى للآثار في أعمال مشروع درء الخطورة عن ناووس تل الربع بمحافظة الدقهلية، لعدم استقرار واتزان حالتة الإنشائية.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان صحفي، أن الوضع الحالي للناووس آمن ومستقر وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لأعمال الحماية ودرء الخطورة لتتضمن تركيب الهيكل المعدني الخاص بالمعاينة وأعمال تنظيف الشقوق والشروخ، تمهيدا لأعمال الحقن، بالإضافة إلى التجهيز لتركيب الشدات المعدنية لضمان ثبات واتزان المبني أثناء أعمال الترميم.



وأوضح الدكتور مصطفى عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم أن أعمال المعاينة والدراسات المبدئية أوضحت إلى أن مبني الناووس يعاني من بعض المشاكل الإنشائية الناتجة عن طبيعة التربة الحاملة له، فهي تربة طينية سريعة التأثر بالمحتوى المائي الناتج من مياه الأمطار والمياه التحت سطحية هذا إلى جانب عوامل التغيرات البيئية والهزات الأرضية علي مر العصور.

وتجدر الإشارة إلى أن الناووس يرجع إلى عصر الملك أحمس الثاني من ملوك الأسرة السادسة والعشرين وكان يستخدم لوضع تمثال للمعبود شو، بمنطقة تل الربع بالدقهلية.