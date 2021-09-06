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لمن يعجز عن تكاليفه.. الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة والصدقات للمقبلين على الزواج

11:35 ص الإثنين 06 سبتمبر 2021
لمن يعجز عن تكاليفه.. الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة والصدقات للمقبلين على الزواج

دار الأفتاء المصرية

كتب- محمود مصطفى:

قالت دار الإفتاء المصرية، إن المبادرة الرئاسية التي تُعْنَى بتقديم الدعم للشباب والفتيات المقبلين على الزواج بتوفير منزل مُجَهَّز للسكن لمَن أراد الزواج ودعمه من الجهات المختصة؛ هي أمرٌ محمود شرعًا.

وأضافت الدار، في بيان لها: ومن جملة ما حَثَّ عليه الشرع الشريف وحَضَّ عليه، وجدير أَنَّ يتوفَّر له الدَّعْم والتمويل من جميع جهات التبرع والصدقات والزكاة.

وتابعت الدار: وقد نَصَّ فقهاء المالكية والحنابلة على أنَّه يجوز إخراج أموال الزكاة والصدقات والتبرعات مساعدةً لمن أراد الزواج وهو عاجزٌ عن تكاليفه.

واستشهدت الدار كذلك بما فعله الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز الذي أمر مناديًا ينادي في الناس ويقول: أين المساكين؟ أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ حتى أغنى كُلًّا مِن هؤلاء؛ وذلك ليعطيهم من بيت مال المسلمين.

دار الإفتاء المصرية الزكاة الصدقات المقبلين على الزواج

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