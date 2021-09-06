وزير الإسكان: 93% نسبة تنفيذ 2520 وحدة سكنية بـ"سكن مصر" بمدينة الشروق

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يتم حاليا تنفيذ 2520 وحدة سكنية كاملة التشطيب (105 عمارات)، بمشروع "سكن مصر" بمدينة الشروق، موضحاً أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل حيث وصلت نسبة تنفيذ العمارات إلى 93 %، وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام للمشروع متضمناً أعمال المرافق والطرق تمهيداً للإعلان عن اكتمال المشروع فى صورته النهائية.

وتفقد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، يرافقه مسئولو الجهاز، الأعمال الأخيرة بالمشروع، ووجه بزراعة الأشجار كثيفة الظل داخل المربعات السكنية بهدف حماية المارة وسكان المنطقة مستقبلاً من حرارة الشمس، وكذا توزيع الأشجار بساحات انتظار السيارات، كما وجه بسرعة استكمال عناصر تنسيق الموقع العام داخل كل مربع سكنى، من إنارة وزراعة بأعلى جودة لظهور المشروع بالمظهر اللائق بمدينة الشروق.

وفي سياق آخر، أشار رئيس جهاز مدينة الشروق، إلى بدء تنفيذ خطة مواجهة الأمطار وتشكيل فرق عمل التشغيل والصيانة الخاصة بمجابهة الأمطار والسيول، حيث تم إعداد خطة عاجلة لتطهير غرف صرف الأمطار، وجارٍ مراجعة الأدوات والمعدات استعداداً لمواجهة الأمطار والتعامل مع آثارها بهدف عدم تأثر المرافق العامة نتيجة سقوط الأمطار، مع رفع درجة الاستعداد قبل وأثناء الموعد المتوقع.​