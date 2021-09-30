محافظ القاهرة يشهد حفل الأوقاف بمناسبة افتتاح المرحلة الأولى من مشروع ترميم جامع الطنبغا المارداني

كتب- محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الحفل الذي أقامه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، بمناسبة افتتاح المرحلة الأولى من مشروع ترميم جامع الطنبغا المارداني بحضور عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية.

المسجد يقع في شارع التبانة بالدرب الأحمر بحي وسط القاهرة، وبدأ انشائه عام 738 هجرية وشملت أعمال الترميم السطح والمئذنة والواجهات والمحراب والرخام ونافورة الوضوء بتمويل من الاتحاد الأوروبي.