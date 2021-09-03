جامعة العلمين الدولية.. التعليم العالي: البرامج الدراسية للجامعات الأهلية للعام الجامعي الجديد

الآثار تنظم جولة إرشادية للأطفال في أسبلة تم ترميمها مؤخرًا

(مصراوي):

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة توفير المعلومات حول البرامج الدراسية المتاحة بالجامعات الأهلية الجديدة (سلمان الدولية ـ الجلالة ـ العلمين الدولية ـ المنصورة الجديدة) للعام الجامعي 2021/2022، وإتاحتها للطلاب لمساعدة الطلاب في الاختيار الصحيح للبرامج الدراسية الجديدة والمتميزة، التي تؤهلهم لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الجامعات الأهلية تُقدم رافدًا جديدًا ومتميزًا لفرص التعليم العالي بمستوى دولى من خلال شراكات دولية مع كبرى الجامعات الدولية، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية هي جامعات ذكية غير هادفة للربح، وتُقدم برامج دراسية حديثة ومتميزة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وسيكون لها دور بارز في خدمة قضايا التنمية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار الدكتور محمد عبدالحميد شعيره منسق الجامعات الأهلية، أن الباب مفتوح لتلقي طلبات الطلاب للتقدم على الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الأهلية:

اضغط هنا وأن القبول بالجامعات الأهلية الأربعة، يستلزم اجتياز الطالب الاختبارات الإلكترونية الموحدة التي تعقدها الجامعات الأربعة للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلياتها وبرامجها المختلفة، من خريجي الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المُعادلة العربية والأجنبية.

وأضاف منسق الجامعات الأهلية، أن نظام القبول بالجامعات الأربعة يعتمد على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حساب المجموع الاعتباري من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70٪ لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25٪ لاختبار المعلومات القطاعية + 5٪ لاختبار التفكير النقدي).

البرامج الدراسية لجامعة العلمين الدولية للعام الدراسي 2021/2022

وتضم جامعة العلمين الدولية عدداً من المجالات الأكاديمية وهي علوم وهندسة الحاسبات، العلوم الهندسية، الأعمال، الفنون والتصميم، الدراسات القانونية الدولية، الصيدلة، طب الأسنان، الصحة العامة، كما ستضم مجالات الطب، الإعلام والاتصال، العلوم الأساسية، السياحة والضيافة)

وتطرح جامعة العلمين الدولية للعام الأكاديمي 2021/2022، برامج الهندسة وتشمل تخصصات "الميكاترونيات، الهندسة الطبية الحيوية، إدارة الإنشاءات، العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، البترول والغاز ، علوم وهندسة الحاسبات وتشمل علوم الحاسب وعلوم الذكاء الاصطناعي وهندسة الحاسب وهندسة الذكاء الاصطناعي وتقدم داخل برامج علوم وهندسة الحاسب تخصصات متميزة منها تحليل البيانات الضخمة، النظم المدمجة وإنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، الحوسبة فائقة القدرة، برامج الأعمال وتشمل المحاسبة ونظم المعلومات، التسويق، اللوجستيات وسلاسل الإمداد، برنامج الدراسات القانونية الدولية، برامج الفنون والتصميم وتشمل تخصصات "التصميم الداخلي، تصميم الألعاب، الوسائط الرقمية والمرئية، تصميم الموضة، تصميم الجرافيك والرسوم المتحركة، برامج القطاع الطبي وتشمل طب الأسنان، الصيدلة، كما تطرح الجامعة لأول مرة برنامج الصحة العامة وهو مجال متفرد يشمل تخصصات "الصحة العامة العالمي، الصحة البيئية وتغير المناخ، الوبائيات والإحصاء الحيوي، الإدارة الصحية، التغذية الصحية، والصحة العامة الوراثية".