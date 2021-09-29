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وزيرة الهجرة تلتقي دارسي الزمالة بكليتي الدفاع الوطني والحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية

06:17 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
وزيرة الهجرة تلتقي دارسي الزمالة بكليتي الدفاع الوطني والحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية

وزيرة الهجرة بأكاديمية ناصر العسكرية

كتب- محمد سامي:

‎التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بدارسي درجة زمالة أكاديمية ناصر العسكرية العليا بكلية الدفاع الوطني دفعة رقم (51)، وكلية الحرب العليا دفعة رقم (45) ضمن ما تقوم به وزارة الدفاع من جهود للتوعية، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على مقتضيات الأمن القومي.

‎وتضمن اللقاء محاضرة تناولت العديد من الموضوعات المتعلقة بدور وزارة الهجرة وقضايا الأمن القومي المصري، على كل الاتجاهات وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، علاوة على الجهود المبذولة لدعم مقومات التنمية الحضارية على أرض مصر.

‎ووجهت وزيرة الهجرة الشكر إلى القوات المسلحة على دعمها جهود الوزارة ونشر الوعي الفكري والثقافي للعسكريين والمدنيين وحرصها على تبادل الخبرات لتخريج قيادات فى كافة المجالات العسكرية والمدنية تعي محددات أمننا القومي وتدعم الوطن.

وأشادت وزيرة الهجرة بدور أكاديمية ناصر العسكرية العليا فى إعداد وتأهيل أجيال من قـادة وضباط القوات المسلحـة والمدنيين فى المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية والأمن القومي.

نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أكاديمية ناصر العسكرية

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