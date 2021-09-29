توقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية ومصر للطيران

مذكرة تفاهم بين "البيئة" و"بست باي" لتقديم حوافز مادية للتخلص من المخلفات

كتب مينا غالي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، كابتن طيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ووائل الدمرداش رئيس القطاع التجاري بالشركة، وعددًا من قياداتها، حيث جرى خلال اللقاء توقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومصر للطيران في عدة مجالات.

وقع البروتوكول عن الكنيسة نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، وكابتن طيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة مصر للطيران.

وأعرب قداسة البابا عن تقديره لشركة مصر للطيران بصفتها الشركة الوطنية مشيرًا إلى خبراته الإيجابية مع الشركة من خلال رحلاته العديدة على متن طائراتها، كما رحب بتوقيع بروتوكول التعاون.

ومن جهته أعرب الطيار عمرو نبيل عن سعادته بالتعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبأن تقدم الشركة خدماتها المختلفة للكنيسة.