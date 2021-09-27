​​مكتب تنشيط السياحة يوزع هدايا علي الركاب بمناسبة اليوم العالمي

كتب- محمد عبيد:

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احتفل مكتب هيئة تنشيط السياحة بمطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، باليوم العالمي للسياحة، والذي حددت له منظمة السياحة العالمية شعار هذا العام "السياحه لتحقيق نمو شامل".

وحرص فريق مكتب هيئة تنشيط السياحة بمطار القاهرة، تحت إشراف نسرين عثمانلي مديرة المكتب، على مشاركة احتفال اليوم العالمي للسياحة مع الركاب المسافرين والقادمين من دول الخارج.

ووزع فريق مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار، الهدايا التذكارية على الركاب القادمين والمسافرين داخل صالات السفر والوصول بمطار القاهرة، والتقاط صور تذكارية وسط أجواء من البهجة ، وبث رسالة طمئنة لضيوف مصر القادمين من الخارج، وتوثيق الصورة الذهنية لديهم بأن مصر بلد الأمن والأمان رغم ظروف جائحة كورونا الوبائية، عن طريق توزيع نشرات سياحة على السائحين القادمين من جميع أنحاء العالم.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس السيسي، واهتمام الدولة باعتبار السياحة قاطرة التنمية، وتنفيذًا لتوجيهات وزيرا السياحة والطيران، للاحتفال باليوم العالمي للسياحة، وسط أجواء مميزة مع الركاب المسافرين والقادمين من جميع أنحاء العالمين، وسط اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.