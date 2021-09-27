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ظواهر جوية ودرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الـ48 ساعة المقبلة

03:37 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب البلاد.

وأضافت الهيئة، أن درجات الحرارة تتراوح بين ٣١: ٣٢ على القاهرة و28 إلى 29 على السواحل الشمالية، وتصل ٣٦ درجة على جنوب الصعيد.

وتابعت الهيئة: "تنشط الرياح خاصة ليلا لتعطي شعور أفضل بحالة الطقس، وتبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة.​

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الارصاد الجوية

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