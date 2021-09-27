السيسي: معنديش خصومة مع أحد.. والبلاد مش بتيجي بالدلع والطبطبة

كتب- مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن محطة بحر البقر لمعالجة المياه، ستضخ 2 مليار متر مكعب من المياه، لزراعة نصف مليون فدان جديد.

وأضاف خلال افتتاح محطة معالجة مياة بحر البقر: أنا مبعرفش أطنش، كنت طنشت 2011 و2012 و 2013، وسبت البلد دي للمجهور، وبقول لكل مسئول خد بالك، متسبش غلط قدامك، أنا معنديش خصومة مع أحد، أنا بيني وبين الباطل والشر والتعدي خصومة، أنا عندي كده، يقولك انت ليك بتحط نفسك في المجالات، وانت خليك جميل وخليك حلو وسيبهم هما، البلاد مش بتيجي بالدلع والطبطبة، البلاد بتيجي بالعمل والالتزام والانضباط.

وأوضح: محطة المية دي، هتعالج 2 مليار متر مكعب، كانوا بيروحوا المنزلة، دلوقتي هيروحوا يرووا نصف مليون فدان زراعي جديد، مش مقبول حد يبني على أراضي زراعية أو يتعدى على جسور، بقول كده للجميع، هوجة البناء على الأراضي الزراعية انتهت، ده كلام غلط، انتوا بتهدوا بلدكم، والله ده هدم لقدرة الدولة، محدش بيتعدي على الري والمياة، بأكد تاني، 6 شهور وفي كل حتة، زي ما كانت من 30 سنة، تتشال كل حاجة غلط فيكي يا مصر طول ما أنا موجود في المكان ده.​