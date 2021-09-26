مصر للطيران الناقل الرسمي لمؤتمر المسئولية المجتمعية للشباب ٢٠٢١

كتب- محمد عبيد:

قامت شركة مصر للطيران بدور الناقل الرسمى لمؤتمر المسئولية المجتمعية للشباب youth social responsibility (ysr) لعام ٢٠٢١، في دورته الثانية والذي أقيم تحت رعاية وزارات "الشباب والرياضة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الهجرة، التخطيط"، تحت سفح الأهرامات بمنطة الصوت والضوء .

وشارك فى المؤتمر أكثر من ٢٠٠٠ شاب، وأكثر من ٣٠ رائد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتسويق الإلكتروني لنقل خبراتهم وتجاربهم وقصص نجاحهم للحاضرين من الشباب الواعى المتميز، ودعم وإبراز طاقات ومبادرات الشباب المختلفة المؤثرة في مصر والعالم، وذلك تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة نحو تقدم المجتمع وازدهاره.

وشاركت مصر للطيران بدور الناقل الرسمي لضيوف المؤتمر من خلال إستقبال الضيوف القادمين من عدة دول وتقديم كافة تسهيلات السفر اللازمة لهم.

كما شاركت مصر للطيران للخدمات الجوية في هذا المؤتمر من خلال علامتها التجاريه المتميزه "إيروكافيه"، وذلك بحضور عدد كبير من الشباب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني للتحدث عن المبادرات الشبابيه الهادفة، والمشرعات الصغيرة التى حققت نجاحاً في الأسواق المختلفة، وتأتي مشاركه الشركة من خلال تنظيم واجبات الضيافة والكاتيرنج للوفود خلال كافه فعاليات وجلسات المؤتمر في أقدم وأعرق أماكن مصر التاريخية على سفح الأهرامات، لما لها من ريادة في مجال التصنيع الغذائي وتموين الرحلات الجوية وتوفير أجود الخامات.

وفي ختام المؤتمر تم تكريم شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، وشركة مصر للطيران للخدمات الجوية على ما تم تقديمه من تسهيلات خلال المؤتمر، وعلى ما تقدمه من وجبات متميزه وبأداء فندقي رفيع المستوى مما حاز إعجاب وشكر الحاضرين والمنظمين.​