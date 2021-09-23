حدث ليلاً| "الإيكاو" تشيد بالدور المحوري لمصر في الطيران المدني.. أبوالغيط: القمة العربية حضوريًا في

شهدت ليلة الأربعاء-الخميس العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"هعيش بشعار الكلية الحربية لحد ما أموت".. أحمد أبوالغيط عن رئاسته للجامعة العربية

قال السفير أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية: "أول حاجة جت في راسي عند بداية الفترة الثانية من رئاسته للجامعة أن أصمد حتى أنتهي منها، خاصة أنني متقدم في العمر"، مضيفًا: "أنا متقدم في السن وأحمل مسؤولية ثقيلة وبالتالي هل سأنهي الفترة الثانية لرئاسة الجامعة وأنا صحيح ومعافى ويعطيني الزمن فرصة بالجلوس في البحر لأتمتع بحياتي بعد نهاية رئاستي للجامعة".

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السيادة السوداني والاتحاد الأفريقي يبحثان سبل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مساء الأربعاء بالممثل السامي لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لشؤون القرن الإفريقي اولوسيجون اوباسانجو.

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دراج مصري يكشف تفاصيل تحطيمه الرقم القياسي في قيادة الدراجة الكهربائية

كشف علي عبده، دراج مصري، كواليس تحطيمه الرقم القياسي في قيادة دراجة كهربائية لمدة 24 ساعة في مدينة العلمين الجديدة.

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لجنة التحقيق في أحداث الكابيتول تلوح باستدعاء مساعدي ترامب

أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن لجنة مجلس النواب الأمريكي التي تحقق في الهجمات التي وقعت في 6 يناير الماضي واستهدفت مبنى الكابيتول الأمريكي قد تصدر أوامر بالاستدعاء لبعض مساعدي ترامب خلال الأيام المقبلة.

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"الإيكاو" تشيد بالدور المحوري لمصر في مجال الطيران المدني

التقي سفير مصر لدى كندا، أحمد أبو زيد، اليوم الأربعاء، وخوان كارلوس سالازار، سكرتير عام منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" ومقرها مدينة مونتريال، والذي أشاد خلال اللقاء بالدور المحوري والرائد الذي تضطلع به مصر في مجال الطيران المدني والنقل الجوي، لاسيما في هذه المرحلة التي يشهد فيها هذا القطاع تحديات جسام تقتضي الاستفادة من خبرات الدول ذات الثقل الإقليمي والدولي التي لديها باع طويل في هذا المجال.

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أحمد أبوالغيط: القمة العربية ستنعقد حضوريًا نهاية مارس 2022

قال السفير أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الوضع العربي الحالي أفضل كثيرا من وقت استلام مهمتي في يوليو 2016، وهو لا يرجع للجامعة العربية فقط، لأننا كنا الإطار الذي يجمع العرب ويسمح للوزراء بالاجتماع سويًا.

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الجزائر تؤكد مواصلتها الدفاع عن القضايا العادلة للشعوب من أجل استرجاع حقوقها

أكد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة أن بلاده ستستمر في الدفاع عن القضايا العادلة للشعوب التي تكافح وتناضل من أجل استرجاع حقوقها الأساسية وممارسة حقها في تقرير مصيرها وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

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الرعاية الصحية: عمليات جراحية متقدمة ب600 ألف والمواطن يدفع 300 جنيه فقط

قال الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن الهيئة تقدم 6.5 مليون خدمة طبية مستشفيات ومنشآت هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، منها 83 ألف و463 عملية جراحية متقدمة وذات طبيعة خاصة.

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الرئيس العراقي: ضمان الانتخابات ونزاهتها أولوية قصوى

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، أن ضمان الانتخابات ونزاهتها أولوية قصوى، مشددا على أهمية الانتخابات المقبلة للشعب العراقي وضرورة توفير أقصى درجات النزاهة والعدالة والشفافية في إجرائها .

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"قضى ١٩ عامًا في سجون الاحتلال".. استشهاد الأسير المُحرر "مسالمة" في مستشفى برام الله

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، استشهاد الأسير المحرر المريض بالسرطان حسين مسالمة، مساء الأربعاء، في المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله.

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أبوالغيط: "إثيوبيا وإسرائيل وإيران وتركيا لهم أجنداتهم ونظامهم في المنطقة"

قال السفير أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن إثيوبيا حطت حجر الأساس للسد في 6 أبريل 2011، وإسرائيل وجدت أنها فرصة عظمى وشهر عسل تاريخي هيدفعوا ثمنه ولكن بعد 20 عامًا.

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