"الإيكاو" تشيد بالدور المحوري لمصر في مجال الطيران المدني

كندا - (أ ش أ)

التقي سفير مصر لدى كندا، أحمد أبو زيد، اليوم الأربعاء، وخوان كارلوس سالازار، سكرتير عام منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" ومقرها مدينة مونتريال، والذي أشاد خلال اللقاء بالدور المحوري والرائد الذي تضطلع به مصر في مجال الطيران المدني والنقل الجوي، لاسيما في هذه المرحلة التي يشهد فيها هذا القطاع تحديات جسام تقتضي الاستفادة من خبرات الدول ذات الثقل الإقليمي والدولي التي لديها باع طويل في هذا المجال.

وقال السفير أحمد أبو زيد إنه حرص في بداية اللقاء على توجيه التهنئة للسكرتير العام الجديد على توليه المنصب، ودعم مصر لجهوده في إدارة أعمال المنظمة الدولية التي تتمتع مصر بعضويتها منذ نشأتها عام 1947، وعضوية مجلسها بصفة مستمرة منذ ذلك الوقت، فضلاً عن استضافتها لمكتب المنظمة لإقليم الشرق الأوسط على أراضيها، الأمر الذي يؤكد على الدور الهام لمصر في مجال الملاحة الجوية إقليميا ودولياً.

وتناول اللقاء أيضا الإعداد لزيارة سكرتير عام الإيكاو القادمة إلى مصر، والبرنامج المقترح للزيارة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس المنظمة.

كما حرص السفير أحمد أبو زيد على نقل تحيات وتهنئة وزير الطيران المدني، محمد منار، للسكرتير العام، وتطلع لاستقباله خلال الزيارة القادمة.

حضر اللقاء المهندسة انجي مصطفي مندوبة مصر الدائمة لدي الإيكاو وممثلتها لدى مجلس المنظمة.