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الرئيس العراقي: ضمان الانتخابات ونزاهتها أولوية قصوى

12:14 ص الخميس 23 سبتمبر 2021
الرئيس العراقي: ضمان الانتخابات ونزاهتها أولوية قصوى

الرئيس العراقي برهم صالح

العراق - (أ ش أ)

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، أن ضمان الانتخابات ونزاهتها أولوية قصوى، مشددا على أهمية الانتخابات المقبلة للشعب العراقي وضرورة توفير أقصى درجات النزاهة والعدالة والشفافية في إجرائها .

ولفت صالح، خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إلى ضرورة دعم الجهود من أجل ترسيخ أمن واستقرار العراق وشعبه، وأهمية العمل على تخفيف التوترات في المنطقة، وإعادة العراق لدوره المحوري فيها.

وذكر بيان للمكتب الرئاسي العراقي، -أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن الرئيس برهم صالح ثمن الدعم الكبير الذي تقدمه الأمم المتحدة للعراق في مختلف المجالات، والدعم في المجال الانتخابي وتسهيل مهمة إرسال المراقبين من أجل نزاهة وشفافية الانتخابات المقرر إجراؤها في 10 أكتوبر المقبل ، مشددا على وجوب تعزيز التكاتف الدولي في مواجهة تحديات العصر المتمثلة في مكافحة العنف والإرهاب، وكذلك مواجهة أزمة التغيّر المناخي وحماية البيئة التي باتت تُشكل تهديداً محدقاً لكل البشرية .

من جانبه، أشاد أنطونيو غويترش بالتقدم الذي يحرزه العراق، وجهوده الحثيثة لتخفيف توترات المنطقة، مؤكداً أن المنظمة الأممية ستواصل دعم العراق.

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برهم صالح الرئيس العراقي أنطونيو غوتيرش الأمم المتحدة

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