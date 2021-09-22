بالتعاون مع السفارة الإسبانية.. ورشة حول إدارة المواقع الأثرية بمتحف الحضارة

اشتمل على مبهمات تحتاج لتوضيحها.. أمين "دينية النواب": لا يمكن الاستغناء

كتب- مصراوي:

نظمت السفارة الإسبانية بالتعاون مع المتحف القومي للحضارة المصرية، وأعضاء البعثة المصرية الإسبانية، ورشة عمل عن إدارة المواقع الأثرية والتي تناولت المواقع الخاصة بالبعثة الإسبانية المصرية العاملة بالأقصر.

وافتتح أعمال الدورة كل من سفير إسبانيا بالقاهرة رامون خيل كاسران، الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، كما شارك الافتتاح المستشار الثقافي لإسبانيا بمصر كانديدو كريس.



ألقى المحاضرات الدكتور هشام الليثي رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار المصرية والدكتور محمد نجيب مدير آثار البلينا وابيدوس، والدكتورة مريم سيكو رئيس بعثة ملايين السنين منذ ٢٠٠٨ وأستاذ الآثار بجامعة اشبيلية باسبانيا.

أكد الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين المتحف وإسبانيا فى مختلف المجالات الفكرية والثقافية، مشيرا إلى تأثير الحضارة المصرية على مختلف الثقافات العالمية.



وأشاد غنيم بالدور الثقافي الذي يقوم به المتحف في دعم أواصر التعايش الحضاري بين شعوب العالم.

ومن جانبها صرحت فيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف بأن الورشة استمرت لمدة يومين بحضور ما يقرب من 25 أثري ومرمم بالوزارة والمتحف.

وفي ختام أعمال الدورة قام الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية والدكتورة ميريام سيكو والدكتور هشام الليثي والدكتور محمد نجيب بتسليم الشهادات للحضور.