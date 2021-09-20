"قومي المرأة": إطلاق حملة الـ 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة نوفمبر المقبل

القاهرة- أ ش أ:

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن المجلس يجري حاليا، استعداداته لإطلاق حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والتي من المقرر تنظيمها خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر القادمين.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي ،خلال رئاستها الاجتماع الدوري للمجلس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى أن المجلس بصدد تنظيم وإطلاق العديد من الأنشطة والفعاليات التي من شأنها التوعية بضرورة مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وذلك من خلال فروعه بجميع محافظات الجمهورية.

وبحث الاجتماع خطة عمل المجلس القومي للمرأة خلال الفترة المقبلة ،كما تضمن عرض آليات المجلس في دعم وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة .

جدير بالذكر أن العالم يحتفل في 25 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وتقوم هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بإطلاق حملة الـ 16 يوماً من الأنشطة لمكافحة هذا العنف.​