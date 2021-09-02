إحباط تهريب مستحضرات تجميل مع راكب قادم من لبنان بالمطار

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه فور وصوله من لبنان، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة الشرق الأوسط القادمة من بيروت، استوقف عمر سالم مأمور الجمرك أحد الركاب، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالآشعة بواسطة خالد محمد مأمور الجمرك، والذي تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة داخل حقائب الراكب، قام عمرو الدسوقي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف محمد دهشان مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، ما أسفر عن وجود 484 عبوة من مستحضرات التجميل بين طيات الملابس.

وأمر هاشم مصطفي مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.