هيئة الدواء تكرم أبطال مصر بأولمبياد طوكيو

كتب - أحمد جمعة:

كرمت هيئة الدواء المصرية، اليوم السبت، أبطال مصر من الصيادلة الحاصلين على ميداليات في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، بمشاركة كل من شركتي فاركو وفايزر.

وشهد الحفل تكريم، كل من فريال أشرف المتوجة بالميدالية الذهبية ضمن منافسات الكاراتيه، وجيانا فاروق التي حصلت على ميدالية برونزية ضمن منافسات الكاراتيه، وكذلك إبراهيم المصري الذي حصل على المركز الرابع مع المنتحب الأوليمبي ضمن منافسات كرة اليد.

وفي كلمته، أكد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الرياضة المصرية شهدت العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية في كافة المحافل الدولية، بفضل الدعم الكبير من قبل القيادة السياسية للاعبي ولاعبات مصر، مضيفا أن الدولة تهدف إلى بناء جيلا جديدا من الشباب المصري القادر على تحمل المسئولية في كل المجالات.

وأضاف أن الهيئة تفتخر بكوادرها الشابة وأن مكاتب هيئة الدواء المصرية ومكاتب صناع الدواء مفتوحة للكوادر الشابة، مشيرا إلى أن الصيدلي هو أقرب عضو من الفريق الطبي للمواطن المصري، وأكد اعتزاز الهيئة بالشراكة المستمرة مع صناع المستحضرات والمستلزمات الطبية.

وأختتم كلمته بتوجيه الشكر إلى الأبطال وأسرهم، لما قدموه من جهد وكد وعرق، ومنافسة شريفة، من أجل حصد الميداليات، ورفع اسم وعلم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

ومن جانبه أعرب د. يسري نوار رئيس شركة فايزر مصر للمستحضرات الحيوية، عن تقديره لهيئة الدواء المصرية على دعم الشركة ودعوتها للمشاركة في هذا الحدث الهام، مضيفا أن أبطال مصر من الصيادلة أثبتوا أنه ليس هناك تعارض بين التفوق العلمي والتفوق الرياضي.

وأضاف أن هؤلاء الأبطال جمعوا بين التفوق الدراسي والرياضي ورفعوا اسم مصر عاليا في المحافل الدولية، معربا عن فخره كون الأبطال من الصيادلة.

فيما أعرب د. شيرين حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية، عن فخره بالمشاركة في هذا الحدث الهام، مضيفا أن الشركة تقدر دور هيئة الدواء المصرية وإسهماتها ودعمها للشركات العاملة في سوق الدواء المصري.

وأضاف أن الأبطال المكرمون أصبحوا رموزا للشباب المصري بعدما أثبتوا أنه يمكن الجمع بين التفوق في مجالات مختلفة، فتفوقوا في المجال الصيدلي وكذلك الرياضي، كذلك أثبتتا البطلتين فريال أشرف وجيانا فاروق قدرة المرأة المصرية على تمثيل مصر في أكبر المنافسات الدولية، والوصول إلى العالمية، وهو ما يعكس أيضا اهتمام القيادة السياسية بالمرأة والرياضة بشكل عام.

يأتي هذا التكريم في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على دعم وتشجيع الشباب المصري على تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، مما يرفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية، كذلك انطلاقا من حرص الهيئة وممثلي صناع الدواء والشركات العاملة بسوق الدواء المصري على تعزيز الدور المجتمعي تجاه الشباب المصري المتفوق.