أسرة عريس بني مزار تكشف كواليس "نقوط" بمليون جنيه في حفل زفاف

كتب : حسن مرسي

10:20 م 11/04/2026
    نقطة مليون جنيه في زفاف بالمنيا
    نقطة مليون جنيه
    نقطة مليون جنيه بالمنيا ٢
    نقطة بالمليون
    نقطة مليون جنيه بالمنيا

كشف الحاج نور فاروق، صاحب فرح ابنه في محافظة المنيا، عن تفاصيل نقوط مليون جنيه تلقاه من أحد المعازيم، مؤكدا أن النقوط في مصر ثقافة وتكافل اجتماعي لسداد ديون العريس وجهازه وحاجته.

وقال الحاج نور فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، إن الفرح كان في قرية صفط أبو جرج بمركز بني مزار بالمنيا، مشيرًا إلى أنه ينقط في الأفراح منذ 30 عاما.

وأضاف الحاج نور، أن صاحب المليون جنيه رفض ذكر اسمه وقال له "سيبني في حالي"، مؤكدًا أنه قام بذكر أسماء كل من نقطه بمبالغ أقل مثل 50 ألفا و100 ألف و200 ألف في الدفتر، ليرد لهم الواجب مستقبلا بنفس القيمة أو بزيادة.

وأشار إلى أنه تاجر مواشي أبا عن جد منذ أن كان عمره 8 سنوات، وأنه ينزل السوق بمبالغ تصل إلى 5 ملايين و7 ملايين و20 مليون جنيه دون خوف على الأمن، قائلا: "مصر الأولى على مستوى العالم في الأمن والأمان".

وشدد الحاج نور فاروق، على أن أول عجل اشتراه كان بـ100 جنيه، أما اليوم فيصل سعر العجل إلى ربع مليون جنيه و200 ألف، مؤكدا أن أسعار اللحوم مرتبطة بارتفاع أسعار الأعلاف والمواشي، وكل شيء بيد الله.

