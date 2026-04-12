

وكالات

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حسابه عبر منصة "تروث سوشيال"، منشورا قصيرا أرفقه برابط لمقال صحفي بعنوان: "الورقة الرابحة التي يحملها الرئيس إذا لم ترضخ إيران: حصار بحري".

وفي الرابط لأحد البرامج التلفزيونية، الذي تناول فكرة الحصار البحري كورقة رابحة في يد ترامب باعتبار أنها نجحت مع فنزويلا، التي أدت إلى حصار بحري خانق وفي النهاية إلى عملية عسكرية جريئة أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وفي البرنامج التلفزيوني، قال الصحفي: "إنه إذا رفضت إيران قبول الاتفاق النهائي، الذي عرضته الولايات المتحدة السبت، قد يقصف ترامب طهران لتعود إلى العصر الحجري".

كما توعد أو قد يُعيد ببساطة توظيف استراتيجيته الناجحة في الحصار لخنق الاقتصاد الإيراني المنهك أصلا، وتصعيد الضغط الدبلوماسي على الصين والهند بقطع أحد أهم مصادر النفط عنهما.

وبحسب ما ذُكر في البرنامج، أن من المفارقات، أن حاملة الطائرات الأمريكية الضخمة "جيرالد فورد" التي قادت الحصار على فنزويلا، تتواجد الآن في منطقة الخليج بعد فترة قصير لإجراء إصلاحات وراحة طاقمها عقب حريق مميت، تنضم الآن إلى حاملة الطائرات الأخرى "أبراهام لينكولن" وأصول بحرية رئيسية أخرى.

وتابع البرنامج: باختصار، يرى الخبراء أن ترامب قادر ببساطة على تجاوز الحصار الإيراني على مضيق هرمز.

وقالت ريبيكا جرانت، خبيرة الأمن القومي في معهد ليكسينجتون، لموقع "جاست ذا نيوز": "سيكون من السهل جدا على البحرية الأمريكية أن تمارس سيطرة كاملة على ما يدخل ويخرج من المضيق الآن".

أضافت: "سمعتُ أن نحو 10 سفن تحركت خلال الـ24 ساعة الماضية، إحداها ناقلة نفط روسية مسجلة تحت علم جديد، ونعلم أن شحنات أُرسلت إلى الصين والهند، ورصدنا بعض السفن القادمة".

وتابعت: "إذا تعنتت إيران، فبإمكان البحرية الأمريكية، بكل تأكيد، نشر سفن مراقبة بحرية واسعة النطاق ومراقبة كل ما يدخل ويخرج من المضيق، وسيتعين على إيران استشارة البحرية الأمريكية بشأن إمكانية المرور عبر جزيرة خارك أو ذلك الجزء الضيق قرب عُمان".

وبعد مفاوضات سلام ماراثونية، غادر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس باكستان مساء السبت دون التوصل إلى اتفاق مع إيران، مُعلنا أن الولايات المتحدة قدّمت عرضها النهائي والأفضل لطهران.

قال فانس في مؤتمر صحفي، إن المسؤولين الأمريكيين تفاوضوا بحسن نية لمدة 21 ساعة، والآن الأمر متروك لإيران لتقرر ما إذا كانت ستقبل الشروط النهائية التي وافق عليها الرئيس دونالد ترامب.

قال فانس: "نغادر من هنا بمقترح بسيط للغاية، وهو آلية للتفاهم تُعدّ عرضنا النهائي والأفضل سنرى ما إذا كان الإيرانيون يقبلون ذلك".

ولم تُعلن تفاصيل العرض الأمريكي على الفور، لكن فانس أوضح، أن إيران لم توافق بعد على الهدف الرئيسي لترامب وهو التخلي عن تطوير أسلحتها النووية.

قال فانس: "لم نرَ ذلك بعد"، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز.

مع اقتراب انتهاء الهدنة المؤقتة، أعدّت إدارة ترامب خيارات متعددة في حال رفضت إيران العرض النهائي لترامب.

وطرح فكرة الحصار البحري لأول مرة الأسبوع الماضي الجنرال المتقاعد جاك كين، أحد كبار الاستراتيجيين العسكريين في البلاد.

كتب كين في مقال له في صحيفة نيويورك بوست: "إذا استؤنفت الحرب، وبعد أن نُضعف ما تبقى من القدرات العسكرية الإيرانية بشكل كافٍ، يمكن للجيش الأمريكي أن يختار احتلال جزيرة خرج أو تدميرها أو بدلاً من ذلك، يمكن للبحرية الأمريكية فرض حصار، وقطع شريان التصدير الحيوي لطهران".

أضاف: "إذا حافظنا على البنية التحتية لخرج، لكننا سيطرنا عليها فعليا، فسيكون لدينا سيطرة تامة على النفط الإيراني واقتصادها".

واختتم بالقول: "هذه هي الوسيلة القصوى التي نحتاجها للاستيلاء على غبارها النووي، أو مخازن اليورانيوم المخصب، والقضاء على منشآت التخصيب التابعة لها".