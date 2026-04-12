أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، توجيهات جديدة بشأن تنظيم الإجازات الخاصة بدون مرتب للعاملين بشركات التوزيع.

وأكدت القابضة، في خطاب رسمي موجه إلى رؤساء شركات توزيع الكهرباء، أنه لا مانع من تجديد الإجازات الخاصة بدون مرتب للعاملين الذين سبق حصولهم عليها للعمل بالخارج، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة وقرار الشركة رقم (74) لسنة 2025.

وأوضحت الشركة، أن هذا التوجه يأتي في ضوء ما تم رصده من آثار اجتماعية واقتصادية قد تنتج عن تقليص أو عدم تجديد هذه الإجازات، وهو ما يستدعي مراعاة البعد الإنساني للعاملين وأسرهم، إلى جانب الحفاظ على الكوادر الفنية المتميزة.

وشددت القابضة على أن تجديد الإجازة يتم بناءً على طلب مقدم من العامل، مرفق به المستندات الدالة على استمرار العمل بالخارج، مع ضرورة التأكد من سداد كافة المستحقات المالية المترتبة على تلك الإجازات، والالتزام بالإجراءات والقرارات المنظمة في هذا الشأن.

ويعكس هذا القرار توجهًا متوازنًا من جانب قطاع الكهرباء نحو دعم الاستقرار الأسري للعاملين، وفي الوقت ذاته ضمان استمرارية وكفاءة التشغيل داخل الشركات.