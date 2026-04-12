شهدت الفترة الماضية إعلان النائبة مى كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقدمها بمشروع قانون لتعديل قانون الطفل، بهدف السماح بإصدار بطاقة رقم قومى للأطفال بدءًا من سن الخامسة.

ويرصد مصراوى، أبرز معلومات عن مشروع القانون كالتالي:

المشروع يستهدف تعديل المادة 2 من قانون الطفل، بما يتيح إصدار بطاقة رقم قومى للأطفال بدءًا من سن الخامسة.

يهدف المشروع إلى إنشاء آلية فعالة لتحديث بيانات الطفل بشكل دورى بما يعكس وضعه الحقيقى.

كما يهدف إلى تعزيز الحماية الأمنية للأطفال، خاصة فى حالات الخطف، التى قد تتأثر سرعة التعامل معها بنقص البيانات المتاحة.

المشروع من شأنه الحد من بعض الجرائم المرتبطة باستغلال غياب البيانات الرسمية للأطفال

يساهم المشروع فى تحسين ترتيب مصر على المؤشرات الدولية المتعلقة بحماية الطفل، من خلال تبنى إجراءات حديثة ومتطورة.

المقترح يدعم كذلك جهود الدولة فى بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للأطفال، بما يسهم فى تحسين تخطيط الخدمات المقدمة لهم، وتوجيه الدعم والرعاية الصحية والتعليمية بصورة أكثر كفاءة.

الهدف الرئيسى من مشروع القانون هو تعزيز حماية الأطفال وتطوير منظومة البيانات الوطنية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمى وتحديث مختلف القطاعات.