للحد من الجرائم ضد الأطفال.. أبرز المعلومات عن تعديلات قانون الطفل

كتب : نشأت حمدي

08:00 ص 12/04/2026

شهدت الفترة الماضية إعلان النائبة مى كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقدمها بمشروع قانون لتعديل قانون الطفل، بهدف السماح بإصدار بطاقة رقم قومى للأطفال بدءًا من سن الخامسة.

ويرصد مصراوى، أبرز معلومات عن مشروع القانون كالتالي:

المشروع يستهدف تعديل المادة 2 من قانون الطفل، بما يتيح إصدار بطاقة رقم قومى للأطفال بدءًا من سن الخامسة.

يهدف المشروع إلى إنشاء آلية فعالة لتحديث بيانات الطفل بشكل دورى بما يعكس وضعه الحقيقى.

كما يهدف إلى تعزيز الحماية الأمنية للأطفال، خاصة فى حالات الخطف، التى قد تتأثر سرعة التعامل معها بنقص البيانات المتاحة.

المشروع من شأنه الحد من بعض الجرائم المرتبطة باستغلال غياب البيانات الرسمية للأطفال

يساهم المشروع فى تحسين ترتيب مصر على المؤشرات الدولية المتعلقة بحماية الطفل، من خلال تبنى إجراءات حديثة ومتطورة.

المقترح يدعم كذلك جهود الدولة فى بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للأطفال، بما يسهم فى تحسين تخطيط الخدمات المقدمة لهم، وتوجيه الدعم والرعاية الصحية والتعليمية بصورة أكثر كفاءة.

الهدف الرئيسى من مشروع القانون هو تعزيز حماية الأطفال وتطوير منظومة البيانات الوطنية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمى وتحديث مختلف القطاعات.

فيديو قد يعجبك



إسرائيل تعلن تدمير منصة صواريخ جاهزة للإطلاق في جنوب لبنان
شئون عربية و دولية

إسرائيل تعلن تدمير منصة صواريخ جاهزة للإطلاق في جنوب لبنان
حدث بالفن| هاجر السراج تحتفل بزفاف شقيقتها ومحمد رمضان يحسم جدل مشاركته
زووم

حدث بالفن| هاجر السراج تحتفل بزفاف شقيقتها ومحمد رمضان يحسم جدل مشاركته
ضابط مخابرات أمريكي سابق: واشنطن أخطأت وإيران المنتصرة وإسرائيل المستفيدة
شئون عربية و دولية

ضابط مخابرات أمريكي سابق: واشنطن أخطأت وإيران المنتصرة وإسرائيل المستفيدة
الرمان أم التوت الأزرق.. أيهما أفضل لضغط الدم والقلب؟
نصائح طبية

الرمان أم التوت الأزرق.. أيهما أفضل لضغط الدم والقلب؟
مرموش يقترب من اللقب الثاني.. مانشستر سيتي يهدد عرض أرسنال على الصدارة
رياضة عربية وعالمية

مرموش يقترب من اللقب الثاني.. مانشستر سيتي يهدد عرض أرسنال على الصدارة

"في بيان رسمي".. الأهلي يرد على بيان الاتحاد المصري بشأن جلسة استماع المحادثات
مضيق هرمز يهدد مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية في إسلام آباد.. ما القصة؟
تحرك أمريكي في هرمز.. تهيئة ممر ملاحي جديد وإزالة ألغام بمشاركة مدمرات ومسيرات