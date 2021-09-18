طلب برلماني بتدشين مؤتمر صحفي عالمي للترويج للاكتشافات الأثرية والقطاع السياحي

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر خطوة ممتازة وبداية انطلاقة جديدة للترويج لمقاصد مصر السياحية والأثرية بصورة أكبر، لتسليط الضوء على المقومات السياحية والأثرية المتنوعة لمصر في ضوء الحجم الضخم من الإنجازات والأحداث التي أبهرت العالم والفعاليات التي شهدتها الجمهورية الجديدة خلال الفترة الماضية بتوجيهات ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت علي، في بيان لها اليوم السبت، أن مصر تمتلك أهم المقاصد السياحية والأثرية في العالم، وإطلاق الحملة الترويجية الدولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات تبدأ في الربع الأخير من هذا العام، مهمة للغاية في هذا التوقيت، وسوف يكون لها مردود إيجابي قوي على تنشيط حركة السياحة .

وأضافت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر لها أهمية كبرى في إبراز الحياة بالمقصد السياحي المصري باعتباره مقصدًا متجددًا ومتنوعًا؛ خصوصًا لما يقدمه من تجارب سياحية مختلفة للسائحين من مختلف الفئات العمرية والأذواق، مضيفةً أنه من خلال هذه الاستراتيجية سوف يتم تسليط الضوء على أن المقصد السياحي المصري آمن ويتمتع ببنية سياحية قوية وشمس مشرقة وجو دافئ وشواطئ خلابة وحياة بحرية متميزة وحضارة متفردة، إلى جانب الفنون الحديثة والسينما والمسرح والحرف التراثية والأكلات المصرية التقليدية الشهية والفعاليات الرياضية والفنية والأثرية والثقافية وغيرها من مصادر الجذب السياحي.

وأشارت علي إلى أهمية الترويج العالمي للمقصد السياحي المصري؛ خصوصًا بعد الإجراءات الوقائية والاحترازية التي قامت بها الدولة المصرية بنجاح خلال الفترة الماضية في ظل جائحة كورونا العالمية، مؤكدة تعظيم الدور السياحي والثقافي لإبراز كنوز مصر السياحية ومعالمها الأثرية في الأسواق السياحية المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة في ضوء المتغيرات الحديثة لهذه الأسواق عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ووضع هذه الأحداث والفعاليات على خريطة وبرامج شركات السياحة في الداخل والخارج؛ لإبراز صورة حضارية عن مصر بمختلف مقوماتها السياحية والثقافية وغيرها.

وتقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب بشأن عدم الاستغلال الأمثل للمواقع والاكتشافات الأثرية التي يتم كشف النقاب عنها خلال الفترة الأخيرة في عدد من المحافظات بشكل دوري.

وأوضح محسب أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الاكتشافات الأثرية المهمة؛ حيث أطلق البعض على عام 2021 أنه عام الاكتشافات الأثرية.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة وضع خطة للتسويق؛ سواء لقطاع السياحة بشكل عام، أو المواقع والاكتشافات الأثرية بشكل خاص، مقترحًا تدشين مؤتمر صحفي عالمي لهذه الاكتشافات، وتوجيه دعوات إلى كبار الشخصيات والفنانين والرياضيين للترويج للقطاع وتشجيع السياحة واستغلال المقومات غير المستغلة في واحد من أبرز القطاعات التي تدر عملة صعبة وتسهم في سد عجز الموازنة وتوفير المزيد من فرص العمل بشكل غير مباشر.