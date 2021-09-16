بالأسماء.. اعتماد 36 خطيبا بالمكافأة من أعضاء هيئة التدريس

كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، 36 خطيبًا بالمكافأة من أعضاء هيئة التدريس، وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه، منهم 27 على بند التحسين،

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن الخطباء الجدد هم:

أولاً: اعتماد 27 خطيبًا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وحملة الماجستير والدكتوراه على بند التحسين، وهم:

1. د. أحمد سعد عبدالرازق ناج - البحيرة

2. د. طلبة عبدالعال طلبة عبدالعال - الشرقية

3. د. محمد عبدالنبي يوسف عبدالغني - شمال سيناء

4. د. أحمد خلف كامل عطا الله - سوهاج

5. د. أحمد حماد عبدالغفار عيسى - القاهرة

6. د. فتحي نظير بخيت إبراهيم - سوهاج

7. د. أحمد محمد أحمد محمد جلال - الإسماعيلية

8. د. حمدي إبراهيم حسن إبراهيم - الدقهلية

9. د. أحمد عبدالرحيم أحمد هوي - سوهاج

10. د. باسم محمد عبدالفتاح فروات - المنوفية

11. د. أحمد السيد محمد سالم - الشرقية

12. د. شهاب الدين أحمد حسن محمد غنيم - الجيزة

13. م. مساعد حسن محمد علي محمد - أسيوط

14. م. مساعد رضا طاهر مسعد عبدالسلام - دمياط

15. م. مساعد محمد عبدالكريم عبدالمطلب حسين - الشرقية

16. م. مساعد عبدالله عبدالعزيز جلال علي - قنا

17. م. مساعد محمد عبدالرحمن محمد إبراهيم باشا - كفرالشيخ

18. م. مساعد مصطفى عبدالنبي حفني حنفي - قنا

19. م. مساعد رأفت محمد صبري عبدربه عبدالوهاب - المنوفية

20. محمد عبدالله عبدالله الجندي - كفرالشيخ

21. محمد سيد حسين عبدالله - الأقصر

22. بخيت علي محمد عبدالنبي - سوهاج

23. ياسر مصطفى عبدالمنعم باشا - الإسماعيلية

24. محمد عبدالسلام عبداللطيف سليمان - البحيرة

25. أحمد ماضي محمد عناني - الشرقية

26. محمود سعيد محمد أبوغزال - الجيزة

27. إبراهيم حسني عبدربه إبراهيم - الشرقية

ثانيًا: اعتماد 9 خطباء جدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وحملة الماجستير والدكتوراه، وعلى الراغبين منهم في الانتقال على بند التحسين التقدم بطلب جديد بعد ثلاثة أشهر من الأداء الفعلي، وهم:

1. د/ حمدي عبدالعظيم فرحات إبراهيم - الجيزة

2. د/ أحمد حسين مهدي الأكرت - الجيزة

3. د/ عبدالرحمن أحمد محمد حسين - سوهاج

4. د/ صلاح إبراهيم أحمد إبراهيم - الشرقية

5. د/ أحمد عطية عبدالغني عبدالله - شمال سيناء

6. د/ عادل عبدالتواب عبدالله عبدالقادر - الفيوم

7. د/ أشرف علي عبدالحليم الفيومي - الفيوم

8. د/ أحمد عنتر أمين الصاوي - المنوفية

9. د/ عبدالحميد بسيوني عبدالحميد الزغبي - المنوفية