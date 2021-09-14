سياحة العبور.. 7 أسباب وراء حرمان بعض المصريين من دخول الأردن في طريقهم للسعودية

كتب- يوسف عفيفي:

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن المملكة الأردنية الهاشمية قررت عدم السماح بالدخول لأراضيها لكل من يحمل تأشيرة وعقد عمل جديد لأول مرة من المصريين المتجهين للمملكة العربية السعودية إبتداءً من الأربعاء 15 سبتمبر 2021.

وأوضح حنفي لمصراوي، أن وزارة السياحة والآثار الأردنية، أرجعت ذلك لعدة أسباب منها:

1- عدم جاهزية محطة الركاب .

2- عدم التزام المكاتب السياحية بالتعليمات.

3- عدم الإلتزام بالبرامج.

4- عدم التزام مناديب المكاتب بالمتابعة.

5- عدم الترتيب لمبيت القادمين وترك السياح القادمين بالشوارع.

6- عدم متابعة مناديب المكاتب المكاتب السياحية لمغادرة القادمين من المعابر البحرية والجوية.

7- عدم الإلتزام بمدة الحجر وتاريخ المغادرة.

وتابع حنفي: وقررت الوزارة، أنه اعتباراً من التاريخ المذكور أعلاه: عدم السماح بقدوم الحاصلين على تأشيرة وعقد عمل لأول مرة في دول الخليج العربي لحين دراسة وتقييم واقع الحال، والاستمرار بدخول الأراضي الأردنية للمجموعة المقدمة من المكاتب السياحية شريطة أن يقوم المكتب بتقديم المانيفيست بأسماء المجموعة معززاً بحجز الإقامة قبل 48 ساعة من موعد الوصول، والسماح باستقدام هذه المجموعات ضمن الطاقة الاستيعابية للفنادق ووسائل النقل، ومنع كافة المكاتب التي خالفت هذه التعليمات في السابق من العمل في هذا البرنامج احترازياً لحين تصويب الأوضاع.

وكانت وزارة السياحة والآثار الأردنية، أصدرت بيان سابق حددت فيه تاريخ 13 سبتمبر 2021 لوقف سياحة العبور عبر أراضيها وسرعان ما تم التعديل من قبل السلطات الأردنية إلى تاريخ 15 سبتمبر 2021.

وأوضح حنفي، أنه يستمر استقبال الأردن للمصريين الحاصلين على إقامة بالسعودية فقط، وذلك لقضاء فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوم قبل دخول المملكة العربية السعودية يتخللهم مسحتين PCR قبل دخول الأردن وعند المغادرة ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة العربية السعودية للوقاية من فيروس كورونا.