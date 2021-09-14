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شيخ الأزهر يناقش مع سفير مصر بغينيا الاستوائية إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية

03:47 م الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
شيخ الأزهر يناقش مع سفير مصر بغينيا الاستوائية إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية

شيخ الأزهر يستقبل سفير مصر بغينيا الاستوائية

كتب - محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الثلاثاء، حداد الجوهري، سفير مصر الجديد لدى غينيا الاستوائية، بمقر المشيخة بالدراسة.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن برنامج تدريب الأئمة من مختلف الدول بأكاديمية الأزهر يؤتي ثمارًا طيبة في رفع كفاءة الأئمة وتدريبهم على التعامل مع القضايا المستجدة ومحاربة الأفكار المتطرفة، وأنه في ظل الإجراءات والأوضاع التي فرضها وباء «كورونا» واصل الأزهر هذه الدورات عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أن الأزهر يكثف جهوده لنشر العلوم الإسلامية واللغة العربية، واستقبال الطلاب الوافدين من أكثر من مئة دولة حول العالم.

وأعرب السفير حداد الجوهري عن أهمية هذا اللقاء مع فضيلة الإمام الأكبر ومناقشة فرص رفع مستوى التعاون التعليمي والدعوي مع غينيا الاستوائية لإمداد طلابها وأئمتها بمناهج الأزهر وخبراته في دعم التسامح ونشر الصورة الصحيحة للإسلام، مؤكدًا حرصه على تدعيم العلاقات التعليمية بين الأزهر وغينيا الاستوائية>

وناقش الإمام الأكبر والسفير الجوهري فكرة إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية، من أجل تأهيل طلاب وأئمة غينيا الاستوائية للدراسة بالأزهر وتأهيلهم العلمي والديني.

غينيا الاستوائية شيخ الأزهر أحمد الطيب حداد الجوهري

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