غدًا.. انطلاق "حي القاهرة الدولي للفنون" في 12 موقعًا بوسط القاهرة

(مصراوي):

ينطلق مساء غد الثلاثاء، حدث عالمي للفن التشكيلي والتصوير تحت اسم "حي القاهرة الدولي للفنون" تنظمه Art D'Égypte، خلال الفترة من 15 سبتمبر حتي 27 أكتوبر 2021، في 12 موقعًا مختلفًا ما بين شوارع منطقة وسط القاهرة.

ويضم الحدث عددًا من المعارض الفنية سواء الفردية والجماعية للفن المعاصر، ما بين فوتوغرافيا ولوحات ومنحوتات وأعمال من فن التجهيز في الفراغ، ووسائط متعددة أخرى من الفنون كما ستضم الفعالية عرض أعمال فنية بتقنية "هولوجرام" التي تعد أحدث التقنيات الفنية، بالإضافة إلى المشاريع الفنية المستقلة بحضور مجموعة متنوعة من الفنانين المعروفين من مختلف أنحاء العالم، ومن بينهم فنانون من مصر والولايات المتحدة وبلجيكا والبرازيل وبريطانيا وهولندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا والسعودية وإسبانيا والسودان وسويسرا.

كما سيتم عقد سلسلة من المحاضرات وورش العمل المقدمة لطلاب ومحبي الفنون مجانا للجميع. وتشمل المواقع التي تم اختيارها في وسط البلد: ممر "كوداك"، و"سينما راديو"، والفاكتوري، و6 محال في شارع النبراوي، وجاليري إكس بالإضافة إلى متجر في شارع عبدالخالق ثروت.

وقالت نادين عبدالغفار المنظمة للحدث إن "حي القاهرة الدولي للفنون" بمثابة رسالة فنية متنوعة ذات بعد ثقافي واجتماعي، حيث يتم مزج التراث مع الفن المعاصر في صورة فنية رائعة بأقدم مناطق وسط القاهرة، ونحن فخورون بهذه المجموعة الرائعة والمتميزة من الأعمال الفنية المشاركة والتي تعرض بأسلوب عصري، وهذا نعمل على تقديمه دائمًا من خلال آرت دي إيجيبت بتقديم أحدث الأعمال الفنية ودعم الفنانين في كافة المجالات، وكذلك العمل على الترويج للفن المصري وتسليط الضوء على مختلف أوجه الفنون والحفاظ على المواقع الأثرية، وتوصيل تلك الفنون لكافة أطياف الشعب المصري واستمرار العمل على زيادة ورفع الوعي بأهمية التراث والفنون".

وعن سبب اختيارها لمنطقة وسط القاهرة لاحتضان الحدث به قالت: "يأتي اختيار هذه المنطقة لما لها من تاريخ يمتد إلى القرن التاسع عشر وقام ببنائها أشهر الفنانين المعماريين في العالم، إضافة إلى أنها أصبحت مؤخرًا بعد التطوير الشامل الذي شهدته المنطقة، واحدة من أهم مراكز الفنون والإبداع، بل إنها صارت كوجهة يقصدها عشاق الفن والمتحمسون لجمع الأعمال الفنية".

يتزامن هذا الحدث مع إقامة "Art D'Égypte" معرضها السنوي الرابع Forever is Now "الأبد هو الآن" في منطقة أهرامات الجيزة ‎في الفترة من 21 أكتوبر حتى 7 نوفمبر، ويعد هذا المعرض هو الأول من نوعه منذ أكثر من 4500 عام هي تاريخ بناء الأهرامات، والذي يقام تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية ومنظمة اليونسكو.