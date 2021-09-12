في يوم واحد.. "القوى العاملة" تحصل مليون و300 آلاف جنيه لمصريين بالسعودية والأردن

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، تحصيل مليون و310 آلاف جنيه مستحقات مصريين كانوا يعملون بالخارج في السعودية والأردن، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول.

الرياض:

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالسعودية، في الحصول على مستحقات عامل مصري كان يعمل في شركة تبوك للصناعات الدوائية وتوفي بالرياض، حيث بلغت مستحقاته 212 ألفا و988 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 892 ألفا و429 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح الملحق العمالي رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض - في تقريره للوزير- أن المتوفى "أحمد السيد عبد العزيز" والذي كان يعمل بشركة تبوك للصناعات الدوائية، نجح المكتب في متابعة صرف مستحقاته وقامت الشركة بتحويلها، وتم إيداعها لدى حساب ورثة المصريين المتوفين بالسفارة بالرياض، تمهيدا لإرسال المبلغ المستحق إلى ذوي المتوفى وإيداعه في حساب بنك ناصر الاجتماعي.

جدة:

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مشكلة عامل مصري وديا، وبلغت إجمالي مستحقات العامل 79 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 331 ألف جنيه مصري تقريبا.

وكلف الوزير، مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات العامل المصري "عصام.س.أ.م" لدى شركة نيسان للسيارات "الدفعة الأخيرة" من مستحقاته وقيمتها ٧٩ ألف ريال، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وقال الملحق العمالي وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، في تقريره للوزير، إنه بالمتابعة مع الشركة المذكورة تم صرف الدفعة الأخيرة من مستحقات العامل فورا، فضلا عن نقل الخدمات بناء على رغبة العامل، ووجه المكتب الشكر للشركة على التعاون والتنسيق المستمر والاستجابة الفورية لصرف مستحقات المواطن وقيمتها 79 ألف ريال سعودي.

الأردن:

وفي دولة الأردن، حصل مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان، على مستحقات عامل مصري متوفي بالأردن، وذلك لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بصرف معاش لزوجته "ألطاف.ط.م" بإجمالي 5 آلاف و584 دولاراً أي ما يعادل 87 ألفاً و341 جنيها مصريا تقريبا.

وكلف الوزير، مكتب التمثيل العمالي الأردني بمتابعة معاش العامل المصري المتوفى بالأردن لزوجته "ألطاف.ط.م" لصرفه وفقا لإعلام الوراثة.

وقال الملحق طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، إنه تم الاستجابة الفورية لالتماس المواطنة، وإنهاء كافة الإجراءات وأرشفة المستندات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن.

وتم تحويل مستحقات الورثة بحصول المواطنة "ألطاف.ط. م"، على المعاش الشهري والمبالغ المتجمدة من مؤسسة الضمان الاجتماعي، بإجمالي مبلغ 5584.48 دولارأً، ما يعادل 87 آلفاً و 341 جنيها مصريا تقريبا.