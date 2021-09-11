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الدولة تعلي كرامة المواطن.. "حماة الوطن" يشيد بإطلاق استراتيجية حقوق الإنسان

03:39 م السبت 11 سبتمبر 2021
الدولة تعلي كرامة المواطن.. "حماة الوطن" يشيد بإطلاق استراتيجية حقوق الإنسان

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- مصراوي:

ثمن حزب حماة الوطن، إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأكد الحزب في بيان اليوم، أن الاستراتيجية، تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، وتتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وأشار الحزب، إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرا بملف حقوق الإنسان في مصر، لصون وإعلاء كرامة الإنسان المصري، وحماية وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية، مؤكدا وجود نقلة حقيقية في مجال حقوق الإنسان في مصر طوال السنوات الماضية.

عبد الفتاح السيسي حزب حماة الوطن حقوق الإنسان رؤية مصر 2030

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