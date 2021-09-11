عباس شومان: 7 تهم يواجهها صاحب واقعة إجبار ممرض على السجود لكلب

كتب - محمود مصطفى:

علق الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، على واقعة إجبار ممرض على السجود للكلب.

وقال شومان، في منشور له عبر صفحته "فيسبوك"، السبت، إنه إذا صح الفيديو المنسوب لرئيس قسم بكلية طب عين شمس، فيكون مرتكبا لما يلي:

١-التجاوز في حق الذات الإلهية، وازدراء ديننا الإسلامي، حيث أمر الطبيب الممرض بالتكبير والصلاة للكلب، مع أنه معلوم بالضرورة أن شيئا من ذلك لا يجوز لغير الله.

٢-انتهاك حرمة الحرم الجامعي والإخلال بضوابط العمل وأخلاقيات المهنة.

٣-تعذيب وإذلال شخص بأساليب مهينة متعددة.

4- الإمعان في الإذلال وذلك بالتصوير بغية التشهير.

5 -الإساءة إلى كلية وجامعة عريقة خرجت علماء لاتفتقد بعضهم في محفل علمي أو ميدان بحثي وطبي في دولة من دول العالم.

6- الإساءة لأعضاء هيئات التدريس في كافة الجامعات،وبخاصة جامعة عين شمس ،ولأطبائها بشكل أخص.

7-إيذاء مشاعر المسلمين وهم يرون انتهاكا لدينهم وأخلاقيات مجتمعهم.

وتصدر فيديو لطبيب وشخصين آخرين يرتديان زي أمن إداري وكل منهما يمسك حبلًا حيث يقوم الممرض المسن بالقفز من أعلى الحبل، محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي حيث أثار غضب عارم لما بدر من الطبيب ولومه الممرض بسبب إهانته لكلبه ولم يكتفي بذلك حيث طلب منه السجود والصلاة للكلب.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بسرعة إحالة واقعة إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس لعضو هيئة التمريض وذلك بإحدى المستشفيات الخاصة للتحقيق الفوري، كما وجه الوزير بسرعة موافاته بتقرير لنتائج التحقيق في هذه الواقعة التي تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس.