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100 جنيه لكل ساعة انتظار.. الإسعاف تعلن رسوم نقل الحالات المرضية غير الطارئة

11:08 ص السبت 11 سبتمبر 2021
100 جنيه لكل ساعة انتظار.. الإسعاف تعلن رسوم نقل الحالات المرضية غير الطارئة

إسعاف - ارشيفية

كتب- مصراوي:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي قائمة منسوبة لهيئة الإسعاف المصرية تشمل أسعار نقل الحالات المرضية الطارئة بواسطة سيارات الهيئة، غير صحيح.

وقال المركز نقلا عن الإسعاف، إن تحصيل الرسوم يتم فقط للحالات المرضية غير الطارئة بواقع (125 جنيهاً خدمة النقل داخل المحافظة – 100 جنيه لكل ساعة انتظار – 5 جنيهات لكل كيلو متر للنقل بين المحافظات بحد أقصى 5000 جنيه).

وفي سياق متصل، فإن هناك عدد من الخدمات غير الطارئة التي تقدمها هيئة الإسعاف مقابل الحصول على رسوم، حيث تقرر تفعيل تلك الخدمات بهدف "تعويض الهالك من سيارات الإسعاف التي تم استبعادها من العمل نهائياً وإحلال سيارات جديدة محلها -تكلفة المستلزمات والأجهزة الطبية التي يتم تقديمها للمريض أثناء النقل للحفاظ على حياته، والتي تقدم له مجاناً - ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً - تكلفة صيانة سيارات الإسعاف - إنشاء بنية تحتية تكنولوجية فريدة ومتطورة تشمل تتبع ورصد سيارات الإسعاف وقياس معدلات أدائها بالتعاون مع كبرى شركات الاتصالات المصرية والعالمية العاملة في ذلك، بغرض ميكنة تلقي البلاغات وتنقيتها وتسجيل توقيتات وبيانات كافة الحالات المرضية لضمان الحفاظ على حقوق المرضى ورصد نواحي القصور لتلافيها".​

الإسعاف رسوم نقل الحالات المرضية المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجلس الوزراء

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