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أول تعليق من "صحة النواب" بشأن واقعة طبيب الكلب

09:27 م الجمعة 10 سبتمبر 2021
أول تعليق من "صحة النواب" بشأن واقعة طبيب الكلب

مجلس النواب

(مصراوي):

قالت النائب مرڤت عبدالعظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنها تتابع باهتمام شديد قضية واقعة قيام أحد الأطباء بجامعة عين شمس، بإهانة ممرض ومحاولة إجباره على السجود لكلبه.

وأشارت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن طبيب العظام وما بدر منه تجاه الممرض؛ قضية أثارت مشاعر الغضب لدى الرأي العام لما فيها من مشاهد صادمة لا يمكن أن تبدر من شخصية وجب عليها أن تكون قدوة ونموذج لأخلاقيات التعامل الإنساني والمهني والديني.

كما استنكرت مبررات الطبيب وإيعاز تلك التصرفات إلى المزاح وهو أمر غير مقبول بفرض صحته إذ على قدر القيمة يكون المزاح بما فيه من التلفظ بألفاظ خارجة وعنصرية فجة وتجاوز بغيض في بديهيات المبادئ والاحترام.

وقالت إنها ستنتظر ما ستسفر عنه التحقيقات والتحريات للوصول للحقيقة الثابتة ولرد الحق لصاحبه ورد حق المجتمع الذي تم استفزازه خاصة جموع الأطباء الذين هم براء من تلك الممارسات التي تسيء لمهنة الطب والأطباء الذين في غالبيتهم العظمي يقدرون للجميع حق قدرهم وأبعد ما يكونوا عن تلك الممارسات.

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مجلس النواب مر?ت عبدالعظيم واقعة طبيب الكلب جامعة عين شمس

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