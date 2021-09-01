لأول مرة.. طرح منتجات "سايلو فودز" على بطاقات التموين.. تعرف على التفاصيل

كتب- محمد سامي:

قال علاء سالم، العضو المنتدب للشركة القابضة لتجارة الجملة، إنه لأول مرة يتم طرح مكرونة "سلفانا" إنتاج الشركة الغذائية "سايلو فودز"، لبيعها ضمن السلع التموينية المقررة على بطاقة الدعم.

وأضاف سالم أنه تم ضخ 1500 طن للشركة المصرية لتجارة الجملة؛ لصرفها للبدالين ومشروع جمعيتي، وأن هناك تهافتًا لصرفها، مؤكدًا جودة المكرونة ومنافستها أجود الأنواع.

وأكد العضو المنتدب للشركة القابضة لتجارة الجملة، في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، أن هناك مخزونًا للسلع الأساسية التموينية يكفي 3 أشهر، بجانب مخزون في شركات الإنتاج بالمصانع، والدفع اليومي من المصانع وشبكات الإنتاج لـ27 سلعة تموينية، مضيفًا أن السلع التموينية تتوافر بكل منافذ البيع، وأن وزارة التموين تضخ شهريًّا 61 ألف طن سكر، و28 ألف طن زيت، و8 آلاف طن مكرونة، ضمن السلع التموينية الأساسية، وهي متوافرة بكثافة.