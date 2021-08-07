أول تراجع خلال أغسطس.. الأرصاد تعلن طقس الأحد بالدرجات ونسب الرطوبة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة طقس الأحد، ويسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة، أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها غدا الأحد، عبارة عن شبورة مائية في الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة 38 درجة غدا الأحد، في أول تراجع لدرجات الحرارة المسجلة منذ بداية أغسطس، بعد أن سجلت اليوم السبت 42 درجة، كما تصل درجة الحرارة على جنوب الصعيد 44 درجة، شمال الصعيد 41 درجة، السواحل الشمالية 33 درجة.

وارتفعت درجات الحرارة بداية من نهاية شهر يوليو الماضي بشكل تدريجي حيث تراوحت بين 38 و39 درجة على القاهرة، وبدأت الحرارة في الارتفاع مرة آخرى بداية من أول أغسطس حيث سجلت الحرارة على القاهرة 40 درجة إلى 43 دجرة، ووصلت أيضًا على المناطق الجنوبية لـ45 درجة، لتبدأ الحرارة في التراجع مرة آخرى بداية من الأحد.

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة على باقي المناطق على النحو التالي:​