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وزير الآثار يعتمد ضوابط التصوير التجاري والسينمائي بالمتاحف

09:56 م الثلاثاء 31 أغسطس 2021
وزير الآثار يعتمد ضوابط التصوير التجاري والسينمائي بالمتاحف

الدكتور خالد العناني

القاهرة - مصراوي:

ترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.

وذكر بيان لوزارة السياحة والآثار أنه خلال الاجتماع تم تناول ومناقشة عدد من الموضوعات، وعلى رأسها اعتماد ضوابط التصوير التجاري والدعائي والسينمائي بالمتاحف والمواقع الأثرية المصرية، لعمل باقات لتحفيز المنتجين وشركات الإنتاج المحلية والعالمية للتصوير بها.

كما تناول الاجتماع دراسة سبل تشجيع الحركة السياحة بمدينة إسنا وذلك في ظل افتتاح وكالة الجداوي والسوق القديم بعد تطويرهما، ودراسة إمكانية إعادة وضع إسنا على خريطة البرامج السياحية.

خالد العناني وزير السياحة والآثار المجلس الأعلى للآثار ضوابط التصوير التجاري والسينمائي

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