3 أسباب لانفصال الكنائس.. 6 تصريحات من البابا تواضروس مع ساندرا نشأت

كتب- مينا غالي:

أجرى البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لقاءً مسجلًا مع المخرجة ساندرا نشأت ببرنامج "باب الخلق" على قناة النهار، تحدث فيه عن عدة ملفات مهمة تخص الكنيسة.

ويستعرض "مصراوي" أبرز ما جاء على لسان البابا تواضروس خلال اللقاء:

1- الحوار مع الروم الأرثوذكس أدى للاتفاق على مفهوم واحد للمسيح، مؤكدًا أن حلم كل الناس توحد الطوائف مرة أخرى.

2- من أيام المسيح حتى القرن الخامس الميلادي كان كل مسيحيي الأرض واحدًا، ثم انفصلوا بسبب 3 عوامل رئيسية لا تخص العقيدة.

3- حدث الانفصال لأسباب سياسية، نحن شرق وهم غرب، ولعوامل اللغة، هم لغة ونحن لغة، فاختلفت المصطلحات، والسبب الثالث "الإيجو"، وفكرة أنا أحسن منك.

4- عن التقارب بين الكنائس الغربية والشرقية، قال البابا تواضروس الثاني إنه في سنة 1973 زار بابا الأقباط الأنبا شنودة الثالث، بابا الكاثوليك بولس السادس، بعد 15 قرنا من الانقسام، وسنة 2000 بابا روما زار مصر، مردفا: "خطوة ثانية أتت بعد 27 سنة، وسنة 2013 زرت الزيارة الثانية لبابا روما، أي بعد 13 سنة، وبابا روما زارنا 2017، أي بعد 4 سنين".. مضيفًا: "محتاجين وقت لكن بنقرب".

5- عن الأحلام التي تمنى تحقيقها، قال قداسة البابا تواضروس، إنه حلم بمكتبة كبيرة للكنيسة القبطية، وتحققت، وحلم بتدشين كاتدرائية مرقسية بعد 50 سنة من إنشائها، وتحققت عام 2018، مردفا: "وأشياء لم نحلم بها تحققت، كاتدرائية العاصمة لم نحلم بها لكن الرب أرسلها هدية".

6- أكد البابا تواضروس أن الانسان عندما يشعر بالنعمة التى معه يفرح كثيرا حتى لو كانت هذه النعم بسيطة، لافتًا إلى أن وباء كورونا عندما تفشي قام بتنبيه الإنسان لأهم شئ في الحياة وهو الهواء، ولابد من أن يشكر العباد الله دائمًا على نعمه التي تُشعر الإنسان بالبهجة.​