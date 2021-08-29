Masrawy logo white

الجيزة: ضبط 31 تروسيكل و430 حالة إشغال ببولاق الدكرور

02:38 م الأحد 29 أغسطس 2021
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة

كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إن حي بولاق الدكرو، نفذ حملة إشغالات شملت القطاعين الشمالي والجنوبي وشوارع المساكن والعشرين والشهيد أحمد حمدي وترعة عبدالعال ١ والملكة وعبد الحميد البنداري والتي أسفرت عن ضبط عدد ٢ سيارة نقل محملة بالمخلفات الصلبة قبل إلقائها بالطريق العام.

بحسب بيان اليوم، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على تنفيذ حملات على مدار اليوم للحد من ظاهرة الإشغالات والتعديات الموجودة على الطريق العام.

كما تم ضبط عدد ٣١ تروسيكل لإشغالهم حرم الطريق ورفع ٤٣٠ حالة إشغال تمثلت في كراسي وشماسي وترابيزات وثلاجات و٥٥ شيشة كما تم ضبط عدد ٤ مركبات توك توك لسيرهم عكس وتعطيل الحركة المرورية.

كما قام الحي برد الشىء لأصله بشارع فيصل وبعض شوارع الحي بجانب رفع ١٠٥ طن من المخلفات الصلبة.

الجيزة بولاق الدكرور أحمد راشد

الخبر التالى:

الإسكان: حملات لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بمدينتي العبور والقاهرة الجديدة بالتعاون مع الشرطة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
251

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

517

متعافون اليوم

287644

إجمالي الإصابات

16714

إجمالي الوفيات

237056

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا