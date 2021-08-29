الجيزة: ضبط 31 تروسيكل و430 حالة إشغال ببولاق الدكرور

كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إن حي بولاق الدكرو، نفذ حملة إشغالات شملت القطاعين الشمالي والجنوبي وشوارع المساكن والعشرين والشهيد أحمد حمدي وترعة عبدالعال ١ والملكة وعبد الحميد البنداري والتي أسفرت عن ضبط عدد ٢ سيارة نقل محملة بالمخلفات الصلبة قبل إلقائها بالطريق العام.

بحسب بيان اليوم، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على تنفيذ حملات على مدار اليوم للحد من ظاهرة الإشغالات والتعديات الموجودة على الطريق العام.

كما تم ضبط عدد ٣١ تروسيكل لإشغالهم حرم الطريق ورفع ٤٣٠ حالة إشغال تمثلت في كراسي وشماسي وترابيزات وثلاجات و٥٥ شيشة كما تم ضبط عدد ٤ مركبات توك توك لسيرهم عكس وتعطيل الحركة المرورية.

كما قام الحي برد الشىء لأصله بشارع فيصل وبعض شوارع الحي بجانب رفع ١٠٥ طن من المخلفات الصلبة.