ننشر فيديو لقاء الرئيس السيسي وأمير قطر على هامش قمة بغداد

كتب- أحمد السعداوي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الشيخ صباح الخالد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي.

وطالب السيسي نقل تحياته إلى أمير دولة الكويت، مثمنًا الدور المهم الذي تلعبه الكويت في المنطقة العربية.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء الكويتي عن سعادته بلقاء السيسي، ونقل له تحيات أمير الكويت، مثمنًا دور مصر المحوري في حل جميع القضايا العربية والإفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل السيسي أيضًا الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وتناول اللقاء مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدَين خلال المرحلة المقبلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على التعاون المتكامل المثمر من أجل الخير والبناء والتنمية ودعم التضامن العربي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنيات الصادقة، وذلك كمبدأ ونهج استراتيجي راسخ للسياسة المصرية.

وأعرب أمير دولة قطر عن تقديره للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية- القطرية، وإشادته بما تم في الآونة الأخيرة من تبادل للزيارات واستئناف لأطر التعاون بين البلدين، مؤكداً في هذا الإطار تطلع قطر لتعزيز التباحث مع مصر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم تطلعات الدولتين، خصوصًا في ضوء الدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وفي إطار الدفاع عن قضايا الأمة العربية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التوافق خلال اللقاء على أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن استمرار الخطوات المتبادلة؛ بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، اتساقًا مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية- القطرية من تقدم في إطار ما نص عليه "بيان العلا".