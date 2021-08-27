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المفتي يدين الهجومين الإرهابيين بكابول: الشريعة ترفض الاعتداء على الآمنين والأبرياء

10:09 ص الجمعة 27 أغسطس 2021
المفتي يدين الهجومين الإرهابيين بكابول: الشريعة ترفض الاعتداء على الآمنين والأبرياء

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

كتب - محمود مصطفى:

أدان الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من مطار كابول بأفغانستان، وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات من الأفغان إضافة إلى أفراد من الجيش الأمريكي.

‎وشدد مفتي الجمهورية في بيانه له، على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مؤكدًا تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أي شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة.

‎ودعا مفتي الجمهورية، المجتمع الدولي وكافة دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب ووقف موجات التطرف والتشدد، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.

‎وأكد المفتي إن استهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية للأبرياء يعكس الفكر الظلامى العبثي لهذه الجماعات الضالة التي لا تعرف شيئًا عن المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأديان .

‎وتقدم المفتي بخالص العزاء والمواساة إلى ذوي ضحايا هذين الهجومين ، سائلاً المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.‏

مفتي الجمهورية شوقي علام انفجار مطار كابول افغانستان داعش طالبان

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